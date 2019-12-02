Радіо Свобода Daily: В Києві обстріляли авто депутата облради Соболєва, загинула дитина

Стрілянина в Києві: за кермом обстріляного авто був депутат Київської облради Соболєв – ЗМІ

За кермом автомобіля Range Rover, який обстріляли в центрі Києва 1 грудня, був підприємець та депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв, повідомляє «РБК-Україна».

Таку ж інформацію наводить і головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов. За його даними, Соболєв від’їжджав від ресторану на вулиці Льва Толстого, коли невідомий вистрілив у нього і смертельно поранив дитину в салоні.

В’ячеслав Соболєв родом із Єнакієвого, відомий як підприємець, засновник мережі супермаркетів, яку продав у 2007 році. В минулому був заступником голови національної енергетичної компанії «Нафтогаз».

У 2015 році Соболєв став депутатом Київської обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка».

Міністр Альона Бабак про холодні батареї, ОСББ, об’єднання громад і справу Садового

Як бути ефективним власником житла? Як захиститись від монополістів? Що робити, якщо з вас вимагають хабара за отримання дозволу на будівництво? Коли завершиться добровільне об’єднання громад.

Про це і не тільки в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністра розвитку громад і територій Альони Бабак.

Русифікація. Фільм-дослідження про українську мову зняли у 5 країнах

В Україні вийшов у прокат документальний фільм-дослідження про українську мову «Соловей співає. Доки голос має». Уперше в історії української документальної журналістики, кажуть автори, вони показують мовне питання через досвід інших країн. Зокрема, проводиться паралель із Білоруссю та Ізраїлем. Творці фільму намагаються знайти відповідь, чому в ХХІ столітті в Україні спілкуватися українською мовою для багатьох громадян є нонсенсом. Вони занурюються в історію, досліджують сучасність, виявляють та руйнують міфи щодо української мови.

Знімали документальну стрічку в п’яти країнах – Україні, Білорусі, Ізраїлі, Великій Британії та США. Упродовж трьох років над нею працювала команда з десяти однодумців під керівництвом журналістки й письменниці Лесі Воронюк. Детальніше читайте тут.

Apple проведе аудит позначення спірних територій через позначення окупованого Криму «російським»

Американська корпорація Apple після ситуації з позначенням в додатках окупованого Криму територією сусідньої Росії, почала проводити аудит політики визначення спірних територій. Про це повідомляє Reuters.

Прессекретар корпорації Труді Мюллер повідомила, що це може спричинити зміни в політиці Apple.

«Ми вивчаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн перед тим, як ухвалювати рішення щодо позначення територій на наших картах і вносити зміни, якщо цього вимагає закон. Ми більш детально вивчимо, як ми справляємося зі спірними кордонами в наших сервісах, і в результаті можемо внести зміни в майбутньому», – цитує Reuters Труді Мюллер.

Прессекретар додала, що співробітники компанії вже працюють над докладним вивченням питання про майбутнє позначення спірних кордонів у багатьох додатках.

Студенти університету в Канаді вимагають звільнити викладача, який назвав Голодомор в Україні «міфом»

Деякі студенти Альбертського університету в канадському Едмонтоні вимагають звільнити викладача, який заперечує факт Голодомору, здійснений радянською владою на початку 1930-х років, повідомила канадська газета The Globe and Mail.

Як пише видання, причиною обурення студентів стало те, що доцент Дугал Макдональд у своєму дописі на сторінці у фейсбуці 19 листопада назвав Голодомор брехнею, буцімто підкріпленою фальшивими фото і повідомленнями, які поширили колишні співучасники нацистів.

У цьому ж дописі Макдональд додав, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо «підтримує антикомуністичний, пронацистський міф про Голодомор», намагаючись таким чином «переписати історію».

Українське студентське товариство університету назвало цей допис розпалюванням ворожнечі і заявило, що його автор не гідний бути викладачем.

Дугал Макдональд є активістом Марксистсько-ленінської партії Канади.

Архівні фото. Референдум за незалежність України 1 грудня 1991 року

1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності України. Бюлетень референдуму містив текст Акта проголошення незалежності України, ухваленого Верховною Радою 24 серпня 1991 року.



Було запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» із двома варіантами відповіді: «Так, підтверджую» або «Ні, не підтверджую».



Український народ підтвердив прагнення жити в незалежній державі – 90,32% учасників референдуму відповіло: «Так, підтверджую». Загалом в голосуванні взяли участь 31 891 742 особи – 84,18% населення України.​

Режисерка «Ціни правди» Аґнєшка Голланд: «Це відверто політичний фільм»

Аґнєшка Голланд, одна з найбільш шанованих у світі польських режисерок, фільми якої неодноразово номінувалися на «Оскар», поділилася з Радіо Свобода роздумами про мистецтво і невід’ємну його складову – політику. Голланд особисто представила в Києві фільм «Ціна правди» (інша назва «Ґарет Джонс» або «Містер Джонс»), який вийшов в український прокат.

Стрічка розповідає про британського журналіста Гарета Джонса, який першим розповів світу про Голодомор-геноцид 1932–1933 років в Україні.

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