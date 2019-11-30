Режисерка «Ціни правди» Аґнєшка Холланд: «Це відверто політичний фільм»

Україна має багато драматичних тем. У вас є багато талановитих фільммейкерів

Аґнєшка Холланд, одна з найбільш шанованих у світі польських режисерок, фільми якої неодноразово номінувалися на «Оскар», поділилася з Радіо Свобода роздумами про мистецтво і невід’ємну його складову – політику. Холланд особисто представила у Києві фільм «Ціна правди» (інша назва «Ґарет Джонс» або «Містер Джонс»)​, який вийшов в український прокат. Стрічка розповідає про британського журналіста Гарета Джонса, який першим розповів світу про Голодомор 32-33 років в Україні.

– Після Євромайдану в Україні почали знімати багато фільмів, зокрема стрічки, які можна назвати патріотичними. Як ви ставитесь до того, що держава фінансує кіно і просуває ті теми, які є важливими з політичної точки зору?

– Я думаю, що баланс є важливим. Я можу собі уявити, що деякі (історичні – ред.) постаті і події можуть бути запропоновані державою. Особливо такою державою, як Україна, яка перебуває у стані війни. Це необхідно для створення своєї ідентичності, образу країни і внутрішніх потреб держави. Але в той же час важливим є те, щоб це був незалежний розвиток і створення, щоб держава не була цензором, суперпродюсером, який буде казати, що варто (знімати, показувати – ред.), що ні.

Це все залежить від українських кінорежисерів і культурних діячів, які мають воювати за демократичні рішення через надання грантів і фінансів. Тоді це буде не просто рішення політиків, а певної креативної спільноти, яка буде судити про якість і оригінальність проєктів, а не лише про їхню політичну доцільність.

Ми в Польщі стикаємося з такою самою ситуацією, і такою загрозою. Теперішнє керівництво є дуже націоналістичним і авторитарним. Вони хочуть підтримувати лише ті події, які стоять на порядку денному. Це дуже гарне питання і дуже актуальне, особливо для Польщі.

– Які нові українські фільми ви бачили і які з них вам сподобалися найбільше?

– Я бачила два фільми, які я вважаю найкращими за останні п’ять років – це «Плем’я» (2014 рік, режисер: Мирослав Слабошпицький) і «Донбас» (2018 рік, режисер: Сергій Лозниця).

– У своїй творчості ви часто звертаєтесь до історії. Чи є у вас теми з сьогоднішнього життя, які б вам хотілося розказати, зокрема і про Україну.

– У мене немає списку наступних фільмів. Кожен фільм – це як пригода і подорож. Він приводить мене до нового місця. З цього місця я потрапляю в нове місце. Я не планую довгої-довгої подорожі. Я не знаю, якою буде фінальна точка, окрім того, що я помру одного дня. І це стосується всіх. Я і ви смертні. Це єдина річ, в якій я точно впевнена.

«Містер Джонс» – це відверто політичний фільм

Після «Містера Джонса» («Ціна правди» – ред.) я закінчую інший фільм, який я робила в Чехії. Він був знятий за мотивами історії реальної людини. Це – історичний фільм, який охоплює період від 1916-го до 1957 року. Різниця в тому, що цей персонаж є заплутаним, складним, темним, амбівалентним. І показавши когось такого простого і відвертого, яким був Ґаррет Джонс, в новому фільмі я вирішила показати темні сторони людської душі. І після цього я ще не знаю, чим буду займатися далі.

«Містер Джонс» – це відверто політичний фільм. Незважаючи на те, що фільм побудований на історичних фактах, він має зв’язок з сучасними подіями. Саме тому мій останній фільм буде уникати прямолінійності. Я все своє життя змінювалася.

Україна має багато драматичних тем. І багато речей, про які можна сказати, що вони є натхненними українськими реаліями. Може, я не та людина, яка має це знімати, бо у вас є багато талановитих фільммейкерів, які мають це зробити замість мене.

– Чи вийде ваш фільм, в якому багато подій відбувається у Москві, в прокат у Росії?

– Я б хотіла, але я не думаю, що це здійсниться. Хіба що деякі люди переглянуть це в інтернеті на піратських сайтах. Офіційної дистрибуції не буде.

– Що є найбільшою нагородою для Аґнєшки Холланд?

– Цього року у річницю Голодомору вперше у польських ЗМІ, у соціальних мережах дуже багато людей постили заклики запалити свічки. І це, знаєте, є розширенням свідомості польських людей.

Свідомість людей була змінена через нашу роботу. І це є велике задоволення мати такий вплив на свідомість

І я думаю, що фільм («Ціна правди» – ред.) зіграв певну роль в цьому і те, що було в медіа про фільм, зіграло свою роль. Також книга Енн Епплбом («Червоний голод. Війна Сталіна проти України» – ред.), яка раніше була відкрита для маленької кількості людей, також зіграла свою роль. І свідомість людей була змінена через нашу роботу. І це є велике задоволення мати такий прямий вплив на свідомість.

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