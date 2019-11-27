«Ціна правди» для всіх: в Україні адаптували для незрячих і нечуючих фільм про Голодомор

Максим Івануха

Восени цього року в українському кінопросторі прогриміло одразу дві новини про прем’єри, які стосуються делікатної теми кіно для незрячих. 30 листопада в прокат виходить фільм видатної польської режисерки, номінантки на «Оскар» Аґнєшки Холланд «Ціна правди» (оригінальна назва Mr. Jones). Окрім того, відбувся допрем’єрний показ українського документального фільму «Вдивляючись у темряву» про ветерана АТО Віталія Галіцина, який втратив зір на війні. Ці різні фільми об’єднує те, що вони заявлені як перші в Україні картини, під час виробництва яких застосована технологія тифлокоментування.

Трейлер фільму «Ціна правди» із тифлокоментарем та субтитрами:​

Тифлокоментар – це додаткова аудіодоріжка, яка пояснює, що відбувається у конкретних сценах сюжету відеоконтенту, щоб це було зрозуміло для людей, які мають серйозні вади зору.

Одне лише оснащення фільму тифлокоментарем не вирішує повністю проблему доступності кіно для незрячих. Пересвідчитись у цьому можна на прикладі документального фільму «Вдивляючись у темряву».

Кадри з трейлеру фільму «Вдивляючись у темряву»:

Автори фільму, головні герої якого втратили зір, стверджують, що «фільм повністю адаптований для незрячих». Проте в ситуації, коли більшість кінотеатрів країни не обладнані пристроями для людей з інвалідністю, оснащення фільму тифлокоментарем не вирішує проблеми доступності кіно. В «Жовтні» – одному з найстаріших кінотеатрів Києва, відновленому після пожежі 2014 року, розповіли Радіо Свобода, що стаціонарного обладнання для тифлокоментарів у них немає.

Режисер «Вдивляючись у темряву» Сергій Волков підтвердив Радіо Свобода, що система тифлокоментування є не у всіх кінотеатрах країни.

«Я знаю, що в «Мультиплексі» є один кінотеатр, який позиціонує себе як такий, що повністю адаптований для людей з інвалідністю. Я знаю, що після нас в листопаді має вийти фільм («Ціна правди» Аґнєшки Холланд – ред.). Оскільки вони вже в прокаті, то краще до них звернутися, тому що я не дуже компетентний поки. Ми нещодавно фільм закінчили і я не знаю ситуації, але я знаю, що це проблема», – сказав Волков.

Це поки для нас нові технології, але на майбутнє ми будемо розглядати можливість обладнання інших кінотеатрів

Начальник Управління державного регулювання та реалізації кінопроектів Держкіно Артем Голосов повідомив Радіо Свобода, що загальний бюджет «Вдивляючись у темряву» склав 5,5 мільйонів гривень. За словами чиновника, Держкіно виділило на цей фільм половину коштів. Голосов підтвердив, що тифлокоментування недоступне у більшості кінотеатрів країни.

«Це поки для нас нові технології, але на майбутнє ми будемо розглядати можливість обладнання інших кінотеатрів, але це, перш за все, запитання до власників кінотеатрів. Ми можемо подумати щодо розробки якоїсь програми, але поки що це новинка для нас. Але, безумовно, ми будемо підтримувати прокат і фестивальне життя цього фільму», – сказав Голосов Радіо Свобода.

​Застосунки Earcatch і Subcatch для незрячих і нечуючих ​

Правозахисниця, голова ГО «Боротьба за права» Юлія Сачук розповіла Радіо Свобода, що на відміну від «Вдивляючись у темряву» для перегляду «Ціни правди» в кінотеатрах не потрібне стаціонарне обладнання. Незрячі і нечуючі люди зможуть оцінити фільм в усіх кінотеатрах за допомогою застосунків Earcatch (із тифлокоментарями) та Subcatch (з доступними субтитрами), які треба завантажити на смартфон. Після цього, щоб скористатися технологією, необхідно завантажити файл «Спобуй Earcatch» або «Спробуй Subcatch».

Незрячий журналіст Володимир Пиріг розповів Радіо Свобода, що «Ціна правди» – це перший фільм, який можна буде дивитися будь-де і будь-коли, принаймні в дні прокату.

«Річ у тім, що інші фільми з тифлокоментарями показувалися лише в певний час і в певних театрах, і організувати такі покази було непросто не то через брак апаратури, не то через те, що організатори не знаходили простіших шляхів для цього», – розповів журналіст.

Радіо Свобода перевірила застосунки Earcatch і Subcatch. В описі вказано, що їх підтримують версія Android 6.0 і новіші, версія iOS 9.0 і вище. Тобто ті, у кого телефони не підтримують нові операційні системи, не зможуть скористатися додатками.

Правозахисниця Юлія Сачук зазначає, що під час створення тифлокоментаря для «Ціни правди» «все врахували, критика не пройшла повз», називає це «найприйнятнішим рішенням на сьогодні». Вона додала, що в «Доступному кіно» чекають на нові зауваження і пропозиції.

Сачук сподівається, що їхня ініціатива вплине на виправлення ситуації з недотриманням культурних прав людей з інвалідністю, зокрема відбудеться вдосконалення законодавчої бази у цьому напрямку, будуть розроблені та реалізовуватимуться стандарти доступності кіно та іншого відеоконтенту.

Ще один фільм – спортивна драма «Пульс»

Продюсер «Ціни правди» Єгор Олесов розповів, що наступного року в український прокат вийде ще один фільм, який планують зробити доступним для всіх – спортивна драма «Пульс», заснована на історії паралімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук.

Фільм Аґнєшки Холланд, яку днями президент Володимир Зеленський нагородив Орденом княгині Ольги, виходить в український прокат у четвер, 28 листопада. Картина покаже історію вельського репортера Ґарета Джонса, який розказав світу про сталінський Голодомор в Україні.