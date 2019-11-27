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27 листопада 2019, Київ 23:17
Новини | Суспільство

Британський актор Джеймс Нортон і польська режисерка Аґнєшка Голланд представили в Києві фільм про Голодомор

На широкому екрані українці зможуть побачити фільм вже з 28 листопада

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Виконавець головної ролі Ґарета Джонса британський актор Джеймс Нортон і польська режисерка Аґнєшка Голланд приїхали до Київ на прем’єру її фільму «Ціна правди» (в оригіналі «Містер Джонс») про журналіста, який першим розказав світу про сталінський Голодомор 1932–1933 років.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, прем’єра фільму відбулася в кінотеатрі «Київська Русь».

Нортон розповів журналістам, що під час підготовки до ролі вивчав історію родини Ґаррета Джонса, його щоденники. Актор зазначив, що після цього фільму почав набагато краще оцінювати роботу журналістів, їхнє прагнення до правди та істини. Нортон визнав, що до роботи над фільмом мало знав про Голодомор. Тепер же, коли він знає набагато більше, намагається ініціювати обговорення і порушувати дискусії на ці теми.

/**/ /**/ Фрагмент постеру фільму «Ціна правди» про Голодомор-геноцид в Україні 1932–1933 років. Кінострічка розповідає про вельського журналіста Ґарета Джонса, який розповів світу про Голодомор
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Фільм номінантки на «Оскар» Аґнєшки Голланд розповідає історію молодого уельського репортера Ґарета Джонса та показує Голодомор в Україні 1932–33 років його очима. Повернувшись додому після подорожі до СРСР, він намагається розказати світові правду про геноцид українського народу та злочини сталінського режиму, але світ його ігнорує.

Стрічка спільного виробництва України (Kinorob за підтримки Державного агентства України з питань кіно), Польщі (Film Produkcja за підтримки Польського інституту кінематографії) та Великої Британії (Jones Boy Film).

Міжнародна прем’єра фільму відбулась на Берлінському кінофестивалі 10 лютого 2019 року. Прем’єра в Україні відбудеться 28 листопада 2019 року.

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