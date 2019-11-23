«Нагадаємо, хто винен»: біля посольства Росії пройшла акція з нагоди роковин Голодомору

Активісти зібралися біля посольства Росії в Києві з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору 23 листопада. Учасники обклеїли паркан біля дипломатичної установи банерами з написом «Голодомор 1932-1933. Пам’яєтаємо. Помстимось».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, акцію організували представники «Об’єднання добровольців» та «Всесвітнього руху патріотів України».

Як пояснили самі учасники журналістам, мета акції – нагадати про відповідальність у Голодоморі Радянського Союзу, правонаступницею якого вважає себе сучасна Росія.

«Ми уже п’ятий рік поспіль проводимо таку акцію поблизу російського консульства. Так нагадуємо суспільству і самим собі хто винен у цих смертях, адже велика кількість і дорослих, і малих в часи Голодомору загинули дуже жорстокою смертю. Росія вбивала українців тоді і продовжує робити це і нині тільки в інший спосіб», – йшлося в анонсі акції, оприлюдненому 20 листопада.

Аналогічні акції анонсувалися і біля дипломатичних представництв Росії в інших містах: Харкові, Львові, Одесі.

Росія не визнала штучний характер Голодомору 1932-1933 років. Російська дипломатія і частина ангажованої Кремлем наукової спільноти активно поширюють у світі, і насамперед у країнах Заходу, тезу про те, що Голодомор не може бути визнаний геноцидом, бо, за їхніми твердженнями, то був «голод, викликаний природними факторами, що охопив багато республік СРСР».

23 листопада в Україні та світі вшановують пам’ять загиблих під час Голодомору-геноциду 1932–1933 років. У цей день о 16:00 пройде акція «Запали свічку пам’яті» – щоб долучитися, достатньо запалити свічку на своєму вікні.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

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Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.​