«Не зможемо забути, не зможемо пробачити»: Зеленський в день пам’яті жертв Голодомору

Президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською запалили свічки пам’яті в Національному музеї Голодомору-геноциду з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору.

Перед цим Зеленський виступив із промовою з нагоди роковин. Він відніс Голодомор до «злочинів, які доводять, що жорстокість та цинічність не мають меж».

«Існує маса досліджень, відкрито багато архівних документів про це написано дійсно десятки книжок і знято не один фільм. Проти величезна кількість фактів та доказів все одно не дає ані розуму, ані серцю відповідь на просте питання: «за що?». Як взагалі може з’явитися думка знищити цілий народ? Як можна забрати в людей останню крихту хліба, а з нею - останню крихту надії? Надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку?» – сказав він.

У виступі Зеленський співставив кількість загиблих від штучного голоду з втратами України у Другій світовій війні.

«Ми українці і нам все до снаги, але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо: не зможемо це забути, не зможемо це пробачити. Сьогодні Україна і весь цивілізований світ моляться за невинних жертв цього жахливого злочину проти нашого народу», – заявив президент.

Після цього Зеленський оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання. По її завершенню він із дружиною запалив свічку пам’яті біля меморіалу.

Окрім Зеленського, свічки до меморіалу принесли прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, третій президент України Віктор Ющенко, представники областей України та анексованого Криму, Українського інституту пам’яті, Світового конгресу українців, а також представники дипломатичних місій та міжнародних організацій.

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Офіс президента повідомляв раніше 23 листопада, що подружжя Зеленських вранці відвідало пам’ятник жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі у Києві.

23 листопада в Україні та світі вшановують пам’ять загиблих під час Голодомору-геноциду 1932–1933 років. У цей день о 16:00 відбулася акція «Запали свічку пам’яті» – щоб долучитися, достатньо запалити свічку на своєму вікні.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.​