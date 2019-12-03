Перезавантаження без Труби: що тепер буде з резонансними справами ДБР?

Закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, ухвалений Верховною Радою, має позитиви і недоліки, зазначають оглядачі. Сам факт перезавантаження бюро та розширення повноважень його директора сприятимуть прискоренню та ефективності розслідувань. Натомість нова норма про те, що керівника ДБР тепер призначатиме президент України, створює ризики неправомірного впливу на бюро з боку найвищого керівництва держави. На цьому сходяться опитані Радіо Свобода експерти.

Найочевиднішим плюсом нового закону є сам факт перезапуску ДБР. Також ефективності розслідувань має посприяти нова норма закону, за якою директор бюро отримує право самостійно призначати своїх заступників, зауважує в коментарі Радіо Свобода юристка ГО «Центр протидії корупції» Олена Щербан.

ДБР, попри те, що це – новостворений орган, стало прикладом того, як не потрібно працювати

«ДБР, попри те, що це – новостворений орган, стало прикладом того, як не потрібно працювати: зловживати повноваженнями, не виконувати своїх завдань, пересваритися в середині структури з заступниками й колегами і не показати при цьому жодного результату у вигляді спрямування серйозних топових справ до суду. Тому очевидним плюсом є перезавантаження ДБР. Плюсом також є те, що новому директору надається можливість таки призначати заступників самому, а не так, як було раніше – за квотним партійним принципом», – каже Щербан.

Водночас, серед недоліків нового закону є норма про право Верховної Ради звільняти директора ДБР за «незадовільну роботу», вважає юристка ГО «Центр протидії корупції». На її думку, це узалежнює бюро від парламенту і ускладнює законне і обґрунтоване кримінальне переслідування народних депутатів, які можуть заради власних інтересів ініціювати звільнення керівника Держбюро розслідувань.

Також певним недоліком можна вважати те, що у складі конкурсної комісії, яка відбиратиме кандидатів на директора ДБР, будуть працювати лише троє міжнародних експертів, які не матимуть вирішального впливу поряд із дев’ятьма представниками Верховної Ради, Кабінету міністрів та президента (по троє від кожного), вважає Олена Щербан.

Гучні справи, які стосуються, зокрема, п’ятого президента України Порошенка, – їхній результат залежить від прокуратури

«Якщо говорити про гучні справи ДБР, то слід розуміти, що їхня доля залежить не тільки від бюро. Їхня доля у великій мірі залежить від прокуратури. Ті гучні справи, які стосуються, зокрема, п’ятого президента України Петра Порошенка, – їхній результат залежить від прокуратури, наскільки там є підстави. Прокурор вирішує питання, чи скеровувати подання на зняття недоторканості у Верховну Раду, чи оголошувати підозру, якщо ми говоримо про народних депутатів, – це теж вирішують прокурори» – зауважує експерт.

Директора ДБР призначатиме президент

Нині важко достеменно спрогнозувати, як зміниться робота ДБР після перезавантаження. Утім, добре, що новий закон збільшує можливості самого бюро і розширює повноваження його директора, каже ексзаступник генпрокурора України Олексій Баганець.

Усунули і недолік у тому, що в попередньому законі мова йшла про те, що директор ДБР повинен свої дії і рішення узгоджувати зі своїми заступниками

«Директор ДБР має не тільки нести персональну відповідальність за результати роботи бюро, а повинен сам призначати своїх заступників. Я також говорив про те, що зовнішня конкурсна комісія, яка відбирає кандидатури на директора, не повинна розповсюджуватися на підбір кандидатів на начальників підрозділів і на керівників територіальних управлінь. Цей недолік теж усунули. Усунули і недолік у тому, що в попередньому законі мова йшла про те, що директор ДБР повинен свої дії і рішення узгоджувати зі своїми заступниками», – зазначає експерт.

З іншого боку, закон створює ризики щодо прямого впливу на директора ДБР з боку президента. І наскільки президент зможе маніпулювати своїм правом призначення керівника бюро, залежить лише від самого голови держави, зауважує Олексій Баганець.

Це робиться не для того, щоб покращити роботу ДБР, а для того, щоб зробити його ручним

«Лякає і викликає сумніви щодо покращення діяльності ДБР, тим більш щодо тих кримінальних проваджень, які були зареєстровані за старого керівництва ДБР, що керівника бюро тепер призначає президент України. Це при непатріотичному і недемократичному президентові, який захоче узурпувати владу, буде сприяти побудові свої власної держави для президента. Того чи іншого. Я думаю, саме тому вносили поправку щодо призначення керівництва ДБР, що попереднє не влаштовувало президента і більшу частину його команди. Тому це робиться не для того, щоб покращити роботу ДБР, а для того, щоб зробити його ручним», – припускає Баганець.

Концентрація влади

Норми закону про перезавантаження ДБР не відповідають запитам і потребам демократичного суспільства. Відтак швидкість розслідування існуючих чи майбутніх кримінальних проваджень перетворюється на другорядне питання, наголошує у коментарі для Радіо Свобода старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Володимира Корецького НАН України Микола Сірий.

Зміни несуть у собі надзвичайно високий рівень централізації і концентрації в одному органі слідчої роботи

«Зміни несуть у собі надзвичайно високий рівень централізації і концентрації в одному органі слідчої роботи. Це більше нагадує практику Слідчого комітету Росії, аніж нормальної організації слідчої роботи в демократичній країні. Також серйозне занепокоєння викликає та обставина, що зміни передбачають конституційно не передбачені повноваження президента щодо призначення, звільнення керівника ДБР. Фактично за оцієї практики негативної, яка, на жаль, склалася в Україні, це також надзвичайно висока владна концентрація. Слід нагадати, що рівень впливу президента на Службу безпеки України, з точки зору призначень, дуже високий. Але якщо додається ще й високий вплив на Державне бюро розслідувань, то ми маємо непомірно високу концентрацію влади», – зауважує експерт.

Норми закону, які є шкідливими для демократичного устрою, все ж можуть сприяти результативності роботи ДБР. Але українці можуть за це заплатити своїми свободами, застерігає Сірий.

Суспільство за концентрацію влади завжди платить свободою

«Безперечно, коли орган працює в режимі високої концентрації влади і централізації, причому він має підтримку на найвищому державному рівні, так би мовити, зовнішньо показова результативність роботи цього органу збільшиться: прискориться розслідування, прискориться активність. Але треба розуміти, що разом із цим збільшується обвинувальний ухил, разом із цим просто непомірно збільшується кількість порушень прав і свобод, відбувається наступ на свободу загалом і свободу економічну зокрема. Суспільство за концентрацію влади завжди платить свободою», – каже правник.

Верховна Рада України 3 грудня ухвалила закон, який передбачає перезавантаження Державного бюро розслідувань. Відповідне рішення підтримали 252 народних депутати.