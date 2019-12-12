«Наступне завдання – не дати імплементувати «формулу Штайнмаєра» в українську Конституцію» – Мирослав Гай

Гості програми «Ваша Свобода»: член ради Руху опору капітуляції Мирослав Гай; народний депутат України («Слуга народу») Олександр Качура.

Верховна Рада України 12 грудня внесла зміни до закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Фактично єдина зміна – це продовження терміну його дії на один рік до 31 грудня 2020 року включно. Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі, який подав до парламенту ще у вересні 2014 року тодішній президент України Петро Порошенко, передбачає, що особливий порядок буде запроваджений «після виконання всіх умов, викладених у законі, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України». Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі у Парижі в рамках «нормандського формату» сторони виявили зацікавленість у досягненні домовленостей щодо правових аспектів особливостей місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей та інкорпорування в українське законодавство так званої «формули Штайнмаєра».

Віталій Портников: По суті поки що ми не можемо констатувати якісь реальні зміни в українській позиції. Продовжили закон. Говорили, що його продовжать із змінами після «нормандського саміту». Але нічого не відбулося. Можна сказати, що це результат того, що і на «нормандському саміті нічого такого, на що розраховувала команда президента Зеленського, теж не відбулося?

Президент Зеленський не має сприймати громадянське суспільство, як ворогів. Навпаки, ми посилюємо його позицію. «Зрада» повна не відбулася

Мирослав Гай: Як люблять у нас говорити дипломати, «з полів Парижа» або з «полів «нормандського саміту» мені прийшла звістка, сказали, що ви дуже допомогли Зеленському, що протест допоміг їм і особливо в кулуарах відстоювати свою позицію і посилатися на протест. Це його коронна фраза «Я хочу ще повернутися додому в Київ», «Я хочу додому» по суті частково відображає ту ситуацію, яка склалася. Дійсно, президент Зеленський не має сприймати громадянське суспільство, як ворогів. Навпаки, ми посилюємо його позицію. «Зрада» повна не відбулася.

Ми зараз йдемо не у «спринті», а в «марафоні» – росіяни продовжуватимуть тиск, і наше наступне завдання – не дати можливості імплементувати «формулу Штайнмаєра» в українську Конституцію. «Формула Штайнмаєра» – питання порядку виконання Мінських домовленостей. Росія намагається пропхнути політичні рішення з боку України без виконання безпекової складової.

Якщо ми побачимо, що президент все рівно піддається на оцей тиск Москви, то розширюватимемо акції

Вони хотіли набагато більше точок відведення, по більше ніж 10 пунктах населених. Я не можу сказати, що наша акція досягла якоїсь тотальної перемоги. Перемоги немає, але певний успіх був. Ми показали, що громадянське суспільство готове до дії. Якщо ми побачимо, що президент все одно піддається на оцей тиск Москви, то розширюватимемо ці акції, щоб йому допомогти, навіть якщо він сам того не хоче.

– Пане Качура, навіть якщо буде імплементована «формула Штайнмаєра» в закон про особливий порядок місцевого самоврядування, це не означає, що може змінитися безпекова складова. Тому що «формула Штайнмаєра» у тому вигляді, в якому вона імплементована українською і російською делегаціями, передбачає просто сам порядок введення «особливого статусу», але не передбачає того, що безпекова складова перед виборами не виконується. Я правий чи ні?

Вибори призначає Верховна Рада. Виборів ми не призначали

Олександр Качура: Об’єктивно до кінця року було неможливо напрацювати новий законопроєкт. На сьогодні було ухвалене політичне рішення продовжити дію законопроєкту, який вже багато років працював. Він не передбачає проведення жодних виборів. Ст. 10 вказує на те, що всі ці пункти, які вказані про особливості місцевого самоврядування, «народної міліції» і таке інше, вступають в силу тільки після встановлення результатів виборів. А такі вибори призначає Верховна Рада. Виборів ми не призначали.

Це маленькі дипломатичні кроки стратегії Зеленського, які дозволять досягти в країні миру. Зараз побачимо, як Російська Федерація діятиме. Ми домовилися, що будуть повернуті військовополонені, обмін «всіх на всіх», зупинення вогню на всій лінії розмежування і розведення військ у трьох зонах.

«Формула Штайнмаєра» буде імплементована у закон про особливості місцевого самоврядування тільки після того, коли буде зрозуміло, що та сторона виконує всі зобов’язання. Тобто «формула» буде імплементована в тому порядку, що спочатку безпека, спочатку беремо під контроль кордони, щоб волевиявлення громадян було беззаперечно вільним без будь-якого тиску, а тільки після цього вибори.

– Член української сторони мінської контактної групи Олексій Резніков говорить про те, що необхідно змінювати Мінські угоди, і що українська сторона до наступного саміту в «нормандському форматі» підготує зміни до Мінських угод. Російський представник Борис Гризлов говорить, що ніяких змін у Мінських угодах бути не може. Чи не означає це, що ми в Україні дивну роботу робимо – пропонуємо щось, від чого з самого початку фактично відмовляються з російської сторони?

Зеленський сказав, що спочатку кордони, потім вибори. Меркель також підтвердила це і наполягала на внесенні змін до Мінських домовленостей

Олександр Качура: Мінські домовленості не потребують уточнення. Оскільки там термін виконання – 2015 рік, вказано у більшості випадків. Зеленський сказав, що спочатку кордони, потім вибори. Меркель також підтвердила це і наполягала на внесенні змін до Мінських домовленостей. До речі, Макрон не заперечував. Це ж чотиристороння «нормандська зустріч». Ті домовленості, які є, у любому випадку треба уточнювати і змінювати.

– Пане Гай, мене таке ставлення до російської позиції, чесно кажучи, дивує. Якби я був російським політиком і дипломатом, я знаходився б на їхньому місці у стані певного шоку: чому вони взагалі все між собою вирішують, а нас не питають, а ми нічого не збираємося їм робити...

Мирослав Гай: Я не дивуюся, що Сурков кидав документи, як нам розповідають, на цьому саміті у гніві. Тому що вони були впевнені, що в них вже все вийшло, що вони дотиснули, що вони домовилися. Вони про це неодноразово казали: ми вже домовилися, готуємо фінальні документи по «нормандському формату».

Мене дуже цікавить ось ця фраза Путіна, коли він сказав: «Я задоволений перемовами». Цікаво, чим задоволений, якщо поки що ми бачимо, що всі їхні «хатєлки» не справдилися.

(Повна версія програми)

Ми заходимо у той глухий кут, який у нас був впродовж останніх 6 років. Росія або вимагатиме від нас піти на поступки і робити закон так, як їй вигідно, або не зможемо просто досягнути миру, припинення вогню, безпеки і так далі. Ми знову дуримо самі себе.

І я певен, що такий закон (про «особливий статус Донбасу» – ред.) в новій редакції вже був і вже існував. Але вони розуміють, що там є суперечливі моменти, які може не сприйняти громадянське суспільство. Тому, я думаю, «жабку» варитимуть повільно... І чи Росія не вимагає нас здавати позиції, відводити війська, де у нас є важливі стратегічні об’єкти? У Золотому теж є – недалеко залізничний вузол. Ми дуже хвилюємося, що у «сірій зоні» залишаються важливі об’єкти, які, з точки зору військової справи, необхідно тримати під контролем. І мій досвід каже, що не буде ніякого припинення вогню, але президент вірить. Більше 24 годин повного припинення вогню не було жодного разу.