Дизайн цьогорічної ялинкової прикраси Білого дому має стосунок до України

У Сполучених Штатах Асоціація історії Білого дому обрала гелікоптер Сікорського Н-34 в якості офіційної різдвяної ялинкової прикраси цього року. Асоціація щорічно обирає тему для дизайну офіційної прикраси президентської ялинки.

Прикраса вшановує президента Дуайта Ейзенгауера, який першим прийняв рішення використовувати гелікоптери з метою перевезень перших осіб держави.

Влітку 1957 року, президент Ейзенгауер проводив відпустку у Род Айленді, коли надійшла звістка про те, що він має повернутися до американської столиці.

Замість того, щоб використати президентську яхту, помічник порадив Ейзенгауерові скористатися вертольотом морської піхоти. Президент на вертольоті Сікорського перелетів до повітряної станції ВМС США, звідки президентський літак доправив його до Вашингтону. Подорож машиною тривала б декілька годин, човном – 40 хвилин, а гелікоптером Сікорського – лише сім хвилин. Так переказує історію компанія Lockheed Martin, яка раніше називалась компанія Sikorsky.

Успіх першого перельоту довів, що ці гелікоптери можуть сідати і відправлятися з південної галявини Білого дому, і з того часу президенти США здійснюють перельоти до президентського літака саме на гелікоптері.

В грудні 1959 року президент Ейзенгауер здійснив перший закордонних переліт гелікоптером Сікорського S-58, йдеться на сайті Lockheed Martin.

На вдячність розробникові, президент Ейзенгауер написав особистого листа-подяку Ігореві Сікорському з нагоди 20-літнього ювілею гелікоптера VS300 у США.

«Можливо, ви знаєте, що я у недавні роки почав користуватись гелікоптером. Для моїх цілей вони безцінні. Мене також постійно вражають історії місій порятунку, коли їхні унікальні можливості дозволили їм діяти з особливою ефективністю… рятуючи життя, які інакше були б втрачені», – йдеться в листі.

Ігор Сікорський емігрував до США з України. Видатний проєктувальник гелікоптерів та літаків, він народився в Києві і отримав освіту в Київському політехнічному інституті.