Во всех бедах, которые принесла война, населенные пункты вдоль линии разграничения – как близнецы-братья. Отток населения и разрушенные дома, неработающие предприятия и тотальная безработица, отсутсвие свободного доступа к медицинскому обслуживанию, транспорту и социальным службам, постоянное ощущение страха и неопределенности – все это схожие характеристики. Но в стремлении улучить свою жизнь в предложенных условиях – все они разные. И по активности самих жителей, и по «хозяйственной хватке» местных властей, и по способам решать текущие проблемы. Радио Донбасс.Реалии увидело село, где делают удивительные вещие, несмотря на близкую войну.

Поселок Николаевка, что в пяти километрах от тепер уже известной всему миру Богдановки, яркий пример такого стремления. Нет, Николаевка не отказывается от помощи. Здесь просто в воздухе витает присутствие благотворительных фондов, международных организаций, правозащитников и гуманитарных миссий. До войны Николаевка снабжала молоком и мясом всю Донецкую область, здесь было развито животноводство и овощеводство, работал колбасный завод и самая большая теплица по выращиванию рассады.

Сейчас в Николаевке нет ни крупного рогатого скота – большую часть поголовья пришлось вырезать, ни одного работающего предприятия. За последние 5 лет население поселка сократилось почти в два раза. Но при этом и сами жители, и местная власть ищут новые возможности выжить, возродить поселок и построить что-то новое.

А у нас водопровод - вот!

В поселке есть водопровод. Николаевка, пожалуй, один из немногих населенных пунктов, где он вообще есть. Водопроводу, правда, уже полвека, достался он в наследство еще в 70-х годах пришлого столетия от некогда богатого колхоза. В борьбу за питьевую воду включились не только местные власти, но и доноры, и сами жители. 5 км новенькой трубы в поселок привезла компания «Адра» - основной поставщик питьевой воды за все время войны, а вот проложили эту трубу сами жители. Собрали деньги, наняли спецтехнику и своими силами заменили старые трубы на новые. Даже подключили к системе водоснабжения нових пользователей. Теперь 130 домов получают воду. Вообще в Николаевке есть три артезианских скважины. Одна из них на консервации,вторая - подает воду в водопровод, а третью готовят к реконструкции.

«Хотим прочистить еще одну скважину. А еще хотим фильтровальную станцию поставить на одной из них и вырабатывать питьевую воду уже у себя», – рассказывает председатель Николаевского поселкового совета Николай Мартынов.

После замены трубы николаевцы поняли, что техника должна бать своей, слишком уж дорого нанимать ее, и на деньги, полученные по гранту, часть потратили на покупку миниэкскаватора, а оставшуюся сумму – на обучение населения основам бизнеса.

Консультантов пригласили из Киева и Львова. Через несколько дней люди поняли, что в селе, оказывается, есть все, что нужно: и водоемы, и земля, и возможности.

«Нам надо было научиться, как объединиться, чтобы продавать свою продукцию. Долго думали, чем заняться. Не так давно Красный Крест привет в поселок наборы пчеловода, теперь почти в каждом дворе есть ульи. Решили заняться пчеловодством. Это тихий бизнес и он сейчас наиболее возможен в зоне конфликта. Пчела – не корова, ее сеном кормить не надо», - рассказывает заместитель поселкового головы Ольга Нуд.

Сейчас в селе создан первый в области кооператив пчеловодов. Более 30 жителей поселка заняты этим тихим бизнесом. Правда, цели у них далеко не тихие – мед намерены производить не только для Украины, но и на экспорт.

Возродить былую славу

В поселке работают почта, амбулатория, библиотека, школа и детский сад. Кстати, первоклашек в этом году 28 человек. Это в два раза больше, чем в прошлом. Учатся они хоть и в старенькой, но довольно большой и уютной школе. Ее директор, Сергей Масалов, показывая свое детище, постоянно извинялся за деревянные полы и старые окна. Мол, все никак не поменяем. «Были самыми первыми на установку окон и реконструкцию от ЕБРР, а тепер вот плетемся в хвосте. Из-за этого в других программах участвовать не можем», – сетовал директор. Но не смотря на это, школа – маркер спокойной и размеренной жизни поселка. Понятно, что это спокойствие обеспечивают взрослые, но здоровые улыбающиеся дети – убедительное тому доказательство. ФОТО 6 школа

«Рождение новых николаевцев у нас теперь праздник. Раньше в день рождения села мы вручали подарок самому маленькому, теперь подарки получает каждый ребенок. В этом году всем детишкам подарили детские одеяла и постельные принадлежности», - рассказывает поселковый голова.

Желание возродить былую славу молочного хаба Донецкой области никуда не делось, развитие животноводства до сих пор на повестке дня. Благотворительные организации стараются поддержать тех, кто содержит крупный рогатый скот. Для этого в поселок привезли необходимое оборудование: мотоблоки, доильные аппараты и сепараторы. В Николаевке пока нет большой животноводческой фермы , крупный рогатый скот в основном содержится в частных хозяйствах. Местные власти говорять, что большое стадо – большая забота, но возрождение мясного производства – вопрос времени.

На средства от 5 довольно крупных грантов, которые получила Николаевка, кроме реконструкции водопровода, удалось оборудовать детские площадки, комнату отдыха для детей, установить систему обогрева и провести канализацию в местный дом культуры. Благодаря участию местного населения в различных программах и конкурсах проектов, в поселке выросло число фермерских домохозяйств и мелких предпринимателей в сфере обслуживания. Несколько крупных грантов было получено местными предпринимателями. Главным условием получения этих грантов было создание робочих мест. Так в поселке появилось несколько супермаркетов, которые ничем не хуже городских, и в которых нашлась работа для местных жителей.

В будущем году прийнято решение по установке освещения на улицах поселка. И что самое ценное во всем этом – активность жителей. Более 90% населения, согласно последнему опросу, готово принять участие в благоустройстве свого поселка. А еще николаевцы хотят установить банкомат и платежный терминал, открыть мастерские по ремонту одежды, обуви и бытовой техники, парикмахерские, кафе и площадку с уличными тренажерами.

В поселковом совете не без гордости отмечают, что люди, однажды уехав от войны, поработав в России, в Украине, и даже в соседнем Мариуполе, стали возвращаться домой. Многие уже обустроились и восстановили свои дома.

Вот так вместе с людьми оживает и Николаевка. Строит планы на будущее без оглядки на близкую войну и тлеющую рану, имя которой – линия разграничения.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403