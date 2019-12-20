Лукашенко не отримав дешевого газу, а Путін – аншлюсу Білорусі

Мінськ – Без прориву закінчилася друга за останній місяць зустріч президентів Білорусі та Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна у Санкт-Петербурзі. Сторони планували узгодити «дорожні карти» поглибленої інтеграції, а по суті – в обмін на дешеві нафту і газ позбавити Білорусь частини економічного суверенітету.

Незважаючи на оптимістичні заяви після 1,5 годинної розмови Путіна та Лукашенка, зустріч закінчилася безрезультатно по питаннях, які цікавили сторони.

Міністр економічного розвитку Росії Дмитро Орєшкін повідомив, що не узгоджені три найважливіші теми – щодо ціни на газ, компенсації «податкового маневру» Росії, який приніс великі втрати для бюджету Білорусі, тобто щодо ціни на російську нафту для Білорусі, та уніфікація податкового законодавства Росії і Білорусі, яка поставила б білоруські товари в невигідне становище на ринку в порівнянні з російськими.

Олександр Лукашенко після зустрічі заявив, що ціни на нафту і газ узгоджені, і вони не будуть вище цього року. Тобто залишиться ситуація, яка не передбачає компенсацію Білорусі за податкові маневри Росії на нафтовому ринку, і газ для білоруських підприємств коштуватиме дорожче чим для російських.

За словами Лукашенка, ціна газу на 2020 рік для Білорусі буде приблизно на рівні 2019 року – 127 доларів за 1 тисячу кубометрів. Мінськ же просив знизити ціну до 73 доларів, як у Смоленській області плюс витрати на транспортування.

Володимир Путін своє слово на цю тему сказав на прес-конференції 19 грудня в Москві, він заявив, що «дивно» було б дотувати по газу іншу країну так само, як Смоленську область.

Путін вважає, що спочатку потрібно уніфікувати законодавство Білорусі та Росії у податковій та інших сферах (фактично білоруси мають прийняти російське законодавство), створити загальні наднаціональні органи, зокрема контрольні та емісійні (ввести єдину валюту), і ще багато чого зробити в плані реалізації Союзного договору 1999 року.

Лукашенко багато разів заявляв на це не готовий піти, він каже, що буде лише економічна інтеграція, але не політична. Цього разу на політичні поступки він не пішов, тобто аншлюс Білоорусі не пройшов. Але білоруська опозиція Лукашенкові не вірить.

Опозиція за скасування союзного договору з Росією

Саме проти такої перспективи аншлюсу виступили 20 грудня 2019 року у Мінську, вже третій раз за місяць опозиційні активісти та молоді люди, які не входять до політичних структур, вийшли на антиросійський мітинг. Вони провели масову акцію у центрі міста проти поглиблення інтеграції з Росією, за скасування цього союзного договору.

.

«Укладена за спинами людей в 1999 році угода про союзну державу ще отримає свою юридичну оцінку. У Конституції Білорусі записано, що державні органи діють публічно, суспільство повинно знати про їх діяльність державних органів. За Конституцією Білорусь – унітарна суверенна держава. Це влади теж не виконують. Силові структури не захищають нас. Але ми самі захистимо наш суверенітет», – заявив на мітингу 20 грудня громадський діяч Лявон Борщевський.

Активісти вже збирають підписи за скасування союзного договору, з такою ініціативо також виступила екс-депутат парламенту Білорусі Ганна Канапацкая.

«Сто років тому наші предки піднялися на боротьбу за незалежність нашої країни. І сьогодні ми повинні повторити їхній подвиг. Ми повинні бути готові захищати нашу незалежність, наш суверенітет, до кінця. Якщо знадобиться, то ми повинні бути готові і взяти зброю, щоб захиститися від навали зі сходу. Ми повинні бути готові до всього», – заявив на мітингу у Мінську голова партії Білоруський народний фронт Ригор Кастусьов.