Радіо Свобода Daily: Як в Україну потрапив співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму?

Зеленський поїхав до Оману з родиною – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поїхав до Оману з родиною, повідомив 5 січня Офіс президента.

Попри те, що поїздку Зеленський нібито оплачує власним коштом, у близькосхідній країні в нього запланована низка зустрічей, стверджують в Офісі.

«Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні. В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням ОП, під час поїздки до Оману Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи султанату, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

«Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема, зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці», – ідеться в повідомленні.

Президент України та міністр Султанату Оман також відзначили зростання товарообігу, який «торік збільшився на 10%, сягнувши 80 мільйонів доларів» (для порівняння: товарообіг України з основним торговельним партнером, Євросоюзом, у 2018 році був у 560 разів більшим і становив 40 мільярдів євро).

СБУ: заборона на в’їзд російського актора Добронравова знята. А тим часом в Україну приїжджав ще один артист, який виступав в окупованому Криму

Служба безпеки України в червні 2019 року зняла заборону на в’їзд в Україну російському актору Федору Добронравову, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська в коментарі Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Вона уточнила, що рішення суду було ухвалене в березні 2019 року.

А тим часом...

Музикант Албан Юзома Нвапа, відомий під псевдонімом Dr. Alban, в’їхав на територію України згідно з українським законодавством, повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

«Питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби України. І жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і Президент України. Відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів. Проте у разі його відсутності та наявності необхідних документів вони можуть бути пропущені в Україну», – пояснив він.

Раніше в коментарі до свого відео зустрічі з Зеленським Нвапа повідомив, що саме його втручання дозволило йому потрапити до України. Також у попередній версії співак називав Крим «спірною» територією.

«Наша єдина проблема – Трамп»: Тегеран і Вашингтон обмінялися погрозами після вбивства Солеймані

Іран наразі не відповів військовими діями на загибель свого генерала, очільника сил «Кудс» Касема Солеймані, однак низка представників іранської влади виступили із різкими заявами. Зокрема радник президента Ірану Хасана Роугані Хесамеддін Ашена 5 січня заявив, що в Ірану «нуль проблем із американським народом» і нагадав, що Тегеран міг знайти спільну мову з попередніми адміністраціями Білого дому.

«Наша єдина проблема – Трамп. У разі війни саме він нестиме всю повноту відповідальності», – заявив Ашена.

Раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї погрожував «суворою помстою» за загибель Солеймані.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що в разі нападу з боку Ірану Вашингтон завдасть удару по 52 «іранських об’єктах».

«Сполучені Штати щойно витратили 2 трильйони доларів на озброєння. Ми найбільші і наразі найкращі у світі! Якщо Іран атакує американську базу чи будь-якого американця, ми надішлемо дещо з цього нового красивого озброєння у їхньому напрямку… і без вагань!» – заявив він.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у відповідь звернув увагу на те, що серед мішеней США нібито можуть бути громадські місця та культурні цінності Ірану.

«Ті, хто маскуються під дипломатів та безсоромно погрожують іранським культурним та цивільним об’єктам, не мали б навіть завдавати собі клопоту відкривати юридичний словник. Jus cogens означає безапеляційність норм міжнародного права, тобто міжнародні червоні лінії», – заявив він.

Україна вперше з 2008 року випередила Білорусь та Росію за рівнем мінімальної зарплати – Ніколайчук

Україна вперше з 2008 року випередила Білорусь та Росію за рівнем мінімальної заробітної плати, повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук у фейсбуці.

Він нагадав, що з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросла до 4 723 гривень, або 199 доларів.

На його думку, існує кілька факторів, які дозволили Україні нівелювати відставання за останні роки. Серед них – стійкі темпи зростання валового внутрішнього продукту з 2016 року, «підігрівання» ринку праці процесами міграції та підвищення соціальних стандартів.

Від 1 січня мінімальна зарплата в Росії становить 12 130 рублів (близько 196 доларів), у Білорусі – 375 білоруських рублів (майже 178 доларів).

Українська ідентичність і граф Потоцький. Історик прокоментував слова Путіна

Наприкінці минулого року президент Росії Володимир Путін видав чергову порцію свого дуже специфічного українознавства. Зокрема, призначив такого собі графа Потоцького відповідальним за формування української ідентичності.

«Деякі речі ми забуваємо. У нас йдуть суперечки з Україною. Є українська ідентичність? Так, вона сформована. Хто був автором? Граф Потоцький, відомий дослідник, вчений і письменник, який вперше заговорив про українців як про окремий етнос. Потім окремо були інші, польські дослідження, які викреслили українців зі слов’ян. Вони стверджували, що це нащадки кочових народів. Але це все дурниці».

Про те, хто такий граф Потоцький і яким він чином відноситься до української ідентичності? Про це Радіо Свобода поговорило з журналістом проєкту Крим.Реалії, істориком Сергієм Громенком.

Епіфаній про перенесення Різдва, визнання ПЦУ і тиск РПЦ

Православна церква України не проти переходу на григоріанський календар під час святкування релігійних свят, проте зараз це не на часі, заявив очільник ПЦУ​.

«Український народ, ми бачимо, поки що не готовий до календарної реформи. Чому не готовий? Якщо ми будемо мати вже повністю українську об’єднану православну церкву, коли всі українці православні об’єднаються, усі православні помісні церкви, тоді буде легше ухвалити відповідне рішення. Але, оскільки поки що не всі православні об’єднані, то ми це питання піднімаємо, але бачимо, що є великий супротив. Багато звикли вже до певної дати», – сказав Епіфаній.

За його словами, у випадку переходу на григоріанський календар, наприклад, Покрову доведеться святкувати 1 жовтня, а не 14-го.

«Загалом церква не проти. Але ми говоримо про те, що це не на часі. Потрібно провести велику просвітницьку роботу. І зараз в єпархіях ми проведемо відповідне опитування, побачимо, який відсоток за перенесення, який відсоток проти. Будемо аналізувати, будемо працювати. І в майбутньому, я думаю, це питання буде вирішене позитивно», – заявив очільник ПЦУ.

Дивіться та читайте велике інтерв'ю Епіфанія для Радіо Свобода.

Австралію охопив вогонь

Із осені в Австралії тривають лісові пожежі. На південному сході континенту горять ліси, місцева влада організовує примусову евакуацію людей. Від початку пожеж загинули 23 людини, зруйновано понад 1200 будинків, дві електростанції.

В Австралії також повідомляють, що вогонь майже повністю знищив національний парк Фліндерс-Чейз в туристичному регіоні країни. Основними мешканцями парку були кенгуру, коали та єхиднові​.

Як проста київська студентка опікується безхатченками Києва – добра різдвяна історія

Cкільки років можна прожити просто неба? Чи можна вибратися з вулиці і почати своє життя заново? Чи пробували ви допомагати бездомним? Запитання… відповіді на які мало цікавлять успішних людей.

Ми зустрічаємо бездомних щодня у себе у дворі, під’їзді, в переході метро чи на вокзалі. Але що ми про них знаємо? З чого складається їхній день, де вони працюють і сплять, як держава опікується тими, хто залишився без квартири і змушений жити на вулиці, і чого боїться бездомна людина – все це якось зацікавило київську студентку Ольгу Макар. Зацікавило настільки, що вона стала опікуватись ними. Зараз координатор руху «Молодь за мир» Ольга Макар працює з… безхатченками. Про те, з чого все почалося, вона розповіла Радіо Свобода.

Станьте дивом для когось на різдвяні свята!

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