Радіо Свобода Daily: Чи справді мультфільм «Король Віслюк» зняли з прокату через схожість героя із Зеленським?

Зеленський обговорив інвестиції з головою Резервного фонду Оману – ОП

Президент України Володимир Зеленський обговорив інвестиційну співпрацю з головою Державного генерального резервного фонду Оману Абдулсаламом аль-Муршиді, повідомив Офіс президента України.

«Під час зустрічі сторони обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману та констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу, зокрема у порівнянні з динамічним зростанням торговельних відносин», – зазначили в Офісі президента.

Згідно з повідомленням, оманська сторона висловила зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері та прийняла запрошення відвідати Україну.

«Король Віслюк»: чи дійсно мультфільм зняли з прокату через схожість героя із Зеленським?

«Король Віслюк» вже став одним із найбільш обговорюваних та скандальних мультфільмів 2020 року. У соціальних мережах та деяких медіа почали поширювати інформацію про те, що в Україні заборонили його показ через схожість сюжету із політичним шляхом президента України Володимира Зеленського.

Чи дійсно мультфільм зняли з прокату? Хто насправді міг би бути прототипом головного героя? Читайте у матеріалі.

Тіло Солеймані доставили до Тегерану, Трамп знову застерігає від спроб помсти

Велика поховальна процесія 6 січня, яка супроводжувала тіло вбитого в Іраку іранського генерала Касема Солеймані, дісталася Тегерану. Заупокійну молитву над ним очолив верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї.

Декілька центральних вулиць столиці закрили для автомобільного руху – на них зібралися сотні тисяч людей, що оплакували Солеймані.

Іранське державне телебачення транслювало поховальну процесію, яка розтягнулася на три кілометри дороги, що веде до площі Азаді в західній частині Тегерану.​

Серіал «Чорнобиль» отримав «Золотий глобус» як найкращий мінісеріал

Серіал каналу HBO «Чорнобиль» 5 січня відзначили на присудженні премії «Золотий глобус». Багатосерійна історія про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції отримала статуетку як найкращий мінісеріал.

Церемонія нагородження відбулася в Каліфорнії. Окрім п’ятисерійного «Чорнобиля», на «Золотий глобус» у цій категорії були номіновані екранізація роману Джозефа Геллера «Пастка-22», біографічний мінісеріал «Фоссе/Вердон», історія про засновника каналу Fox News «Найгучніший голос» та ще одне засноване на реальних подіях шоу «Неймовірне».​

До лонг-листа «Золотого глобусу» також потрапив фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому», однак не потрапив до переліку номінантів в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

Найкращий драматичним фільмом визнали воєнну драму «1917», найкращим мюзиклом чи комедією – «Одного разу… в Голівуді». Нагороду за найкращу драматичну роль отримали Рене Зельвегер («Джуді») та Хоакін Фенікс («Джокер»).

У Росії обговорюють трансляцію виграшного матчу 2011 року замість прямої трансляції програшу

У Росії й інших країнах продовжують обговорювати трансляцію російським спортивним телеканалом запису хокейного матчу молодіжних команд 2011 року, в якому Росія виграла в Канади, в той самий час, коли відбувався новий матч, у якому Росія програла; внаслідок цього чимало глядачів почали святкувати «перемогу Росії».​

Ідеться про фінальний матч молодіжного чемпіонату світу з хокею між збірними Канади і Росії ввечері 5 січня. Росіяни вигравали 3:1, але врешті програли з рахунком 3:4. Пряму трансляцію матчу вів російський телевізійний «Перший канал».

«Матч ТВ» в той самий час показував запис фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею 2011 року, що теж був між збірними Канади і Росії – тоді, навпаки, виграла російська збірна з рахунком 5:3.

Телеканал не приховував, що йдеться про запис старого матчу, але й не привертав до цього особливої уваги. Через це частина глядачів не помітила підміни і продовжувала вважати, що канал, як і було заплановано первісно, веде пряму трансляцію. Відтак після завершення дехто почав святкувати гадану «перемогу Росії», свідчать дописи в соцмережах.

П'ять мільйонів гектарів згорілих лісів, 500 мільйонів загиблих тварин – в Австралії не вщухають лісові пожежі

П'ять мільйонів гектарів згорілих лісів та понад півмільярда загиблих тварин. Сотні знищених будівель, 24 жертви серед людей. Серед тварин у полум'ї загинули безліч коал і кенгуру. В Австралії й далі вирують катастрофічні лісові пожежі, дим від яких вже можна побачити з космосу. В невеликих містечках по всьому штату Новий Південний Уельс (найчисельніший за населенням штат Австралії) триває евакуація. Людей вивозять на човнах і автобусах.

Через смог небо над столицею Нової Зеландії містом Окленд, яке розташоване за 2000 кілометрів від Австралії, забарвилося в помаранчевий колір. Місцеві жителі різко критикують прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона, звинувачуючи його в тому, що влада недостатньо робить для допомоги постраждалим від пожеж і боротьби зі зміною клімату.​

МЗС: близько 100 незаконно ув’язнених українців «святкують» Різдво в російських тюрмах

Росія незаконно утримує близько 100 українців, повідомило Міністерство закордонних справ України у фейсбуці.

«Близько 100 українських громадян, які незаконно ув’язнені в Росії, «святкують» різдвяні свята у в’язниці. Знову!» – наголосили в МЗС.

У відомстві звернулися до міжнародної спільноти, щоб вона продовжила тиск на Кремль щоб домогтися звільнення всіх політичних в’язнів у Росії та на тимчасово окупованих українських територіях.

Тим, хто святкує Різдво за юліанським календарем, кажемо: Христос народився! Славімо його!

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