Радіо Свобода Daily: Депутат Брагар вибачився за своє висловлювання про собаку та комуналку

Депутат Брагар вибачився за своє висловлювання про собаку

Депутат від «Слуги народу» Євген Брагар вибачився за своє висловлювання в телеефірі, коли він порадив пенсіонерці із Кіровоградської області продати «собаку елітної породи», щоб оплатити комунальні послуги.

«Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії. Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя. Приношу вибачення всім, кого могли образити мої слова», – написав він у фейсбуці.

Цей пост він опублікував наступного дня після ефіру, коли у соцмережах стали масово з’являтися меми про нього.

Чим ще «прославився» народний депутат Євгеній Брагар? Читайте в статті Лариси Масенко.

Зеленський: українських фахівців запросили в Іран для спільної розшифровки «чорних скриньок»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна хоче отримати «чорні скриньки» збитого Іраном літака, незважаючи на запрошення іранської сторони для українських фахівців взяти участь у їхній спільній розшифровці. Про це він сказав у коментарі ТСН.Тиждень.

За словами Зеленського, запрошення для українських фахівців надійшло на 3 лютого.

«Вони запрошують вже у понеділок (3 лютого) летіти до них в Іран. Відверто кажучи, ми цього дуже боїмося, тому що можуть запросити наших фахівців до їхньої лабораторії, але вже тоді нам наші спеціалісти сказали, що технічно вони не готові до правильного, правдивого розшифрування. Я боюсь, що іранці можуть залучити наших фахівців, мовляв, давайте тут на місці розшифруємо, а потім скажуть – навіщо вам тепер «чорні скриньки». Ні, ми хочемо взяти ці скриньки, і про це ми говорили з представником іранської сторони, і він сказав – якщо ми не зможемо їх розшифрувати, ми їх вам віддамо. Я сказав – мені ваш президент теж давав слово, що ми будемо допущені до будь-яких предметів, до будь-яких доказів і зможемо взяти «чорні скриньки», – сказав глава держави.

Нова голова Держкіно Кудерчук пояснила фото із Зеленським, брак досвіду та «заборону» українських фільмів

Нова голова Держкіно Марина Кудерчук запевняє, що фото з нині президентом Володимиром Зеленським та акторами студії «Квартал 95» було зроблене у 2018 році під час офіційної презентації кінофільму «Я, ти, він, вона» в комунальному закладі «Кіноконцертний зал імені Олександра Довженка» у Запоріжжі, і поза тією зустріччю вона з ними не спілкувалась та не зустрічалась. Про це вона розповіла у коментарі Радіо Свобода.​

Призначення Кудерчук неабияк збентежило громадськість, оскільки вона має не так багато досвіду для такої посади – із кіноіндустрією Кудерчук пов’язує лише робота заступником директора та директором комунального закладу «Кіноконцертний зал імені О. Довженка» Запорізької міської ради в 2017–2019 роках, Кудерчук також була серед організаторів Запорізького міжнародного кінофестивалю.

Кудерчук визнає, що її досвід в кіноіндустрії є невеликим – усього три роки, однак наголошує, що він – «досить насичений». Ми поставили новопризначеній голові Держкіно ще декілька важливих запитань щодо пріоритетів в її роботі та розвитку українського кіно. Почитайте її відповіді тут.

Клімкін про своє російське коріння і «чемність» Путіна і Лаврова

Чому Україна зазнає катастрофи у США? Чи не вбачає він своєї провини за минулорічний конфлікт із президентом Володимиром Зеленським? Чого чекати від українського курсу Росії, якщо Владислава Суркова витисне в тінь Дмитро Козак? Як вплине на Україну «транзит» путінської влади? Яким особистим досвідом він може поділитися від переговорів із Сергієм Лавровим та Володимиром Путіним? У які пастки господар Кремля може затягти Зеленського під час перемов із ним? Чим закінчився інцидент, коли на одному із засідань голова МВС Арсен Аваков жбурнув склянку в тодішнього керівника Одещини Міхеїла Саакашвілі?

Про це міністр закордонних справ України у 2014–2019 роках Павло Клімкін розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

У Росії патріарх Кирило пропонує включити Бога до конституції

Російські інформаційні агентства повідомили 1 лютого про пропозицію патріарха Кирила вписати до конституції Росії згадку про Бога, інформує російська служба Радіо Свобода. Він закликав молитися і працювати, щоб «і в нашому основному законі згадувався Бог». «Тому що більшість російських громадян у Бога вірять», – сказав Кирило.

Він наголосив, що говорить не лише про православних. Кирило вважає, що віра в Бога – висока ідея, яка формує особисту, громадську і політичну моральність. Предстоятель Російської православної церкви запропонував розпочати дискусію про необхідність таких змін та доповнень.

15 січня президент Росії Володимир Путін у посланні Федеральним зборам оголосив про намір змінити Конституцію. Була створена спеціальна комісія, члени якої опрацьовують пропозиції громадян.

У Лондоні стався напад із ножем: двоє поранених, нападника застрелили

На півдні Лондона поліція застрелила чоловіка під час інциденту, який, за словами поліцейських, «має стосунок до тероризму».

Британська поліція заявила, що двоє людей зазнали поранень внаслідок нападу з ножем. В якому стані вони перебувають – наразі невідомо.

За даними британської поліції, інцидент стався в районі Стретем.

175-літній ювілей. Українець Іван Пулюй відкрив промені, які назвали рентгенівськими

2 лютого минуло 175 років від народження Івана Пулюя, одного з найвідоміших українців у світі. Уродженець села Гримайлова на Тернопільщині ходив до міської гімназії, щоденно долаючи пішки понад п’ять кілометрів. Навчання зацікавило, а ще більше прийшлись до душі знайомства з однодумцями.

Ними стали брати Олександр і Володимир Барвінські, з якими студент Іван Пулюй заснував своє перше товариство – Товариство української молоді «Громада». Від цього кроку і далі до кінця життя Іван Пулюй завжди знаходив можливості зайнятись громадською чи освітньою роботою.

Більше про життя Івана Пулюя читайте у матеріалі.

Ірина Цілик здобула приз за найкращу режисуру на фестивалі «Санденс»

Українська режисерка Ірина Цілик здобула приз за найкращу режисуру на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс». Нагородою відзначили її документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин», мовиться на сайті фестивалю.

«Для фільммейкера, що практикує елегантне відчуття стриманості», – так прокоментував нагороду член журі, кінокритик Ерік Хайнс.

Більше цікавого про український кінематограф читайте на нашому телеграм-каналі!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.