Кордон із Польщею. Українців перевозили за гроші незаконно?

Поліція перевіряє, на яких умовах здійснювали приватні підприємства платні перевезення у пункті пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні Львівської області. Лише через цей пункт за період карантину перевезли безкоштовно і за гроші близько 40 тисяч громадян. Однак, які саме фірми перевозили людей за гроші – невідомо. Свою причетність до цих перевезень і заробітку в час епідемії заперечують обласні чиновники і прикордонники. Від 27 квітня приватні перевезення через кордон заборонені.

Підставою для перевірки стало те, що мешканець Львівської області описав на своїй сторінці у соціальних мережах, як він доїхав із Польщі в Україну. Спершу, як і всі громадяни перетинають кордон від початку карантину, він машиною доїхав у Корчову (Польща), де було 25 осіб, і вони переїхали через пункт пропуску автобусом із українською реєстрацією, заплативши це ще на польській стороні водієві 50 злотих (близько 325 гривень). Квитки за проїзд ніхто з пасажирів автобуса не отримав і, як стверджує у дописі чоловік, у транспорті було 80 осіб.

Людей із кордону довозять до АЗС у Краковці, а там їх чекають знайомі чи рідні або ж водії, які знайшли для себе новий заробіток. Там же чергують медики, які проводять швидкий тест на коронавірус. Громадяни ще у пункті пропуску підписують документ про те, що зобов’язуються самоізолюватися.

Це єдина можливість у такий спосіб перетнути кордон від початку епідемії COVID19 для тих осіб, хто добирається не на власному транспорті.

Приватні перевізники на українсько-польському кордоні, як це зафіксувало Радіо Свобода, 27 березня перевозили громадян через пункт пропуску за 30 злотих. Рятувальники провозили безкоштовно, але наплив людей був такий великий, що обласній адміністрації довелось шукати додаткові автобуси серед приватних фірм, а під вечір громадян пропускали пішки через автомобільну смугу руху.

Тоді за добу пункт пропуску в Краковці перетнули понад 2 тисячі людей. Ситуація була дуже складна і напружена. Тоді голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький наголосив Радіо Свобода, що важко було знайти охочих перевізників, бо водії боялись заразитись коронавірусом. Саме обласна адміністрація тоді шукала перевізників.

Опісля хвиля повернень українців додому спала. Але надалі залишилась схема перевезення людей приватними автобусами і ДСНС. Зросла сума оплати за проїзд через приватників.

Перевізників не називають

Які саме перевізники займались перевезенням людей через пункт пропуску? На яких засадах були обрані саме вони? Хто встановив оплату за перевезення? Ці запитання залишаються без відповіді.

Нині у Львівській обласній державній адміністрації заявляють, що обласна влада не причетна до приватних перевезень і називає їх незаконними.

Звертаємося до поліції про проведення додаткової перевірки

«Львівська ОДА немає відношення до будь-яких організацій платних перевезень українців через польський кордон. Поліція вже провела попередню перевірку і сьогодні ми просимо і звертаємося до поліції про проведення додаткової перевірки з метою встановлення всіх осіб, які організували платні перевезення», – наголосив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Тарас Грень.

За словами посадовця, обласна адміністрація виділила близько 19 тонн паливно-мастильних матеріалів для транспорту Державної служби з надзвичайних ситуацій, яким безкоштовно перевозили і перевозять громадян.

Заступник очільника області не назвав, які саме приватні фірми були задіяні для перевезення українців через кордон.

Однак, як підтвердив посадовець, 8 квітня 2020 року, він надіслав відповідь на лист Мостиського прикордонного загону від 15 і 17 березня, що департамент транспорту та зв’язку обласної адміністрації забезпечив автобуси для перевезень громадян через кордон. І це не заперечував у коментарі ще 27 березня керівник області.

«Це було тоді, коли відбувалася соціальна напруга і ми дійсно ті чи інші автобуси направляли в порядку координації. Це були автобуси відповідальних, соціальних перевізників, щоб уникати заторів, і це вони перевозили, а не автобуси ОДА. Хто і яким чином здійснював перевезення за весь період, це мають назвати правоохоронці», – говорить Тарас Грень.

Поліція встановила транспортний засіб, яким переїжджав громадянин за 50 злотих. За словами заступника керівника Нацполіції Львівщини Дмитра Міхалця, водій автобуса працював без дозволу на перевезення. Поліцейський не назвав приватного перевізника.

Ми перевірили автобус і документи. Він курсував без дозволу на перевезення

«Оскільки було звернення громадянина, його зареєстровано і задокументовано. Ми перевірили автобус і документи. Він курсував без дозволу на перевезення. Матеріали відправили до патрульної поліції, щоб вони скерували їх до керівника АТП. Опісля винних притягатимуть до відповідальності. Учора склали протокол на водія автобуса», – наголосив заступник керівника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець.

Однак жодні матеріали 27 квітня патрульна поліція ще не отримала, за інформацією Радіо Свобода. Там також не могли назвати, яка фірма здійснювала перевезення через кордон за гроші. Радіо Свобода намагалось сконтактуватися із власником однієї з фірм, яку неофіційно називають серед тих, хто здійснював перевезення, але він не відповів протягом дня на телефонний дзвінок.

Те, що приватні перевізники возили людей через пункт пропуску незаконно, стало несподіванкою і для прикордонників. Перший заступник начальника Західного регіонального управління Олексій Гавель пояснив, оскільки на пунктах пропуску на українсько-польському кордоні утворювалась черга, про що інформувала польська сторона, тому Мостиський прикордонний загін ще 15 березня скерував листи у Львівську обласну адміністрацію і Яворівську райадміністрацію, відповідно за цими листами і здійснювались перевезення.

У нас є вся інформація про автобуси

«Пікові навантаження були на кордоні 27 березня, коли була серйозна ситуація і ми зверталися неодноразово з листами у місцеві органи влади, де вони надавали нам перевізників, які мають дозвіл на міжнародні перевезення і, відповідно, ці транспортні засоби здійснювали переміщення цих осіб, які не могли перетнути кордон своєю машиною. Відповідно до тих листів, які були направлені Мостиським прикордонним загоном, прибували до пункту пропуску автобуси, які надавали ці послуги. Була відповідь, що Львівська обласна адміністрація надасть допомогу в перевезенні громадян, але не було чітко зазначено організацій. У нас є вся інформація про автобуси, які займалися перевезеннями», – каже Олексій Гавель.

Радіо Свобода скерувало запит у Мостиський прикордонний загін із проханням надати перелік автобусів, які курсували через пункт пропуску протягом карантину. У дні найбільш масового скупчення громадян на кордоні їх перевозили вісьмома автобусами приватних перевізників і кількома ДСНС. За останній тиждень кордон у добу перетинає близько 500 людей.

Через скандал, який виник, відтепер громадян через пункт пропуску у Львівській області перевозитимуть безкоштовно лише рятувальники. За інформацією обласної адміністрації, таких автобусів у Краковці курсує два, прикордонники говорять про три. Автобус ДСНС може перевезти за раз 25 пасажирів.

Відтак, лише через місяць, відколи на кордоні щоденно приватні перевізники заробляли гроші, їхня діяльність викликала чимало запитань.