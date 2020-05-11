Радіо Свобода Daily: Уряд послаблює карантин. Що зміниться?

Уряд послаблює карантин

На початку травня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про продовження до 22 травня карантину в країні, але з деяким його пом’якшенням від 11 травня.

Як йдеться в документі на урядовому порталі, з 11 травня дозволено роботу закладів громадського харчування на літніх майданчиках просто неба, за умови забезпечення відстані не менш ніж півтора метра між столиками, та розміщення не більш як двох клієнтів за одним столом без урахування дітей до 14 років. Пом’якшення карантину стосується і відвідування дитячих та спортивних майданчиків.

Знімаються також обмеження з роботи стоматологічних клінік, музеїв, зокрема просто неба, а також історико-культурних заповідників. Постановою дозволено роботу підприємств і установ, які забезпечують науково-тренувальний процес спортсменів національних збірних, а також діяльність психологів, адвокатів, нотаріусів, аудиторів.

Також відсьогодні уряд дозволяє діяльність підприємств, що працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань.

Влада Сеулу закрила клуби та бари після повторного спалаху коронавірусу

Влада Сеулу закрила клуби та бари в центрі міста після повторного спалаху коронавірусної інфекції. Про це повідомляє агентство «Ренхап».

З кінця квітня у Південній Кореї послабили карантинні заходи, однак у місті зафіксований новий спалах хвороби.

У суботу в країні зафіксували 18 нових випадків інфікування коронавірусом, із них 17 влада пов’язує з відвідувачами нічних клубів. При цьому, за даними влади, місця, де відпочивали заражені, відвідали до півтори тисячі осіб.

Південна Корея стала однією з перших країн світу, де було зафіксовано спалах коронавірусу. Однак його вдалося локалізувати – на 51,6 мільйона жителів були зафіксовані 10 822 випадки зараження, померли 256 осіб.

У Росії «обурені» коментарем Білого дому з приводу річниці перемоги в Другій світовій війні

Росія «обурена» спробою Сполучених Штатів применшити роль Радянського Союзу в перемозі над нацистською Німеччиною і планує з цього приводу «серйозну розмову» з офіційними представниками Вашингтону. Таку заяву поширило Міністерство закордонних справ Росії 10 травня.

«Викликають крайнє обурення спроби викривлення результатів розгрому нацизму та вирішального внеску нашої країни (мається на увазі СРСР, у складі якого проти Німеччини воювали не тільки росіяни, а й інші народи – ред.), які не припиняються у Вашингтоні навіть в урочисті дні загального святкування 75-го ювілею Перемоги», – йдеться в заяві дипломатичного відомства.

Приводом для такої заяви Москви став допис в інстаграмі, оприлюднений від імені Білого дому.

«8 травня 1945 року Америка та Велика Британія здобули перемогу над нацизмом! Американський дух завжди зрештою перемагає», – йдеться в заяві Білого дому.

Біля берегів Африки пірати викрали українця – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що біля берегів Екваторіальної Гвінеї пірати напали на судно і викрали українця-члена екіпажу. Про це УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

«Сьогодні отримана інформація про те, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) здійснено піратський напад на судно Rio Mitong (прапор Коморських Островів, судновласник бельгійська компанія Smart S&P SA, оператор судна – ITS International Trade). За попередньою інформацією, в результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна», – зазначив Погорельцев.

За його словами, наразі посольство України в Бельгії встановлює контакт із компаніями – судновласником та оператором судна щодо перевірки інформації та з’ясування обставин справи.

Чеська поліція розслідує встановлення унітаза на місці пам’ятника Конєву в Празі

Поліція Чехії розслідує обставини появи на місці демонтованого в столиці Празі пам’ятника радянському воєначальнику Івану Конєву унітаза, повідомляє видання Novinky.cz.

У поліції поки не впевнені, чи будуть відкривати справу і за якою статтею.

Унітаз з’явився на постаменті демонтованого пам’ятника Конєву на площі Інтербригад у районі Прага-6 у ніч на 9 травня.

Староста району Ондржей Коларж засудив дії невідомих, унітаз прибрала муніципальна влада.

У районі столиці Чехії Прага-6 3 квітня був демонтований пам’ятник Конєву. Монумент буде перенесений у створюваний Музей пам’яті XX століття.

Велике інтерв'ю із послом України в ФРН Андрієм Мельником

Упродовж минулого тижня прізвище українського посла в ФРН Андрія Мельника часто згадувалося у новинних стрічках в Україні, Німеччині і Росії. Він не лише публічно відмовився від участі в церемонії покладання вінків спільно з послом Росії, але й запропонував ексканцлеру Ґергарду Шредеру укласти парі, що Росія поверне Крим. Чому Шредер програє парі? Коли відбудеться наступна зустріч лідерів «нормандської четвірки»? Як Німеччина послаблює карантин і чи зможуть українці цього року дістатися Берліну?

А ще про українські ліки від коронавірусу, які зараз тестуються в німецьких лабораторіях, про розгляд у Бундесазі петиції про визнання Голодомору геноцидом та багато іншого надзвичайний і повноважний посол України в ФРН Андрій Мельник розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

В Україні 11 травня буде літня погода – синоптики

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що сьогодні, 11 травня, на всій території України пануватиме суха, сонячна і тепла погода.

Як йдеться на сайті гідрометцентру, стовбчики термометрів уночі показуватимуть в середньому 8-11 градусів тепла, вдень +23-27. Вітер буде південний 5-10 м/с.

У Києві в понеділок сонячно, без опадів – вночі 9-11, вдень +25-27 градусів вище нуля.

Водночас синоптик Наталка Діденко у фейсбуці попередила, що таке тепло вже з вівторка зміниться суттєвим похолоданням.

Насолоджуйтесь теплом!

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