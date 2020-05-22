Гірший варіант розвитку «національних» районів – це Придністров'я – екскерівник Одещини

Болградський район Одеської області потрапив в міжнародні ЗМІ – парламент Болгарії вимагає, щоб Україна не розділяла його на територіальні громади. Немов би це порушує права болгарського населення та поставить під удар плани з розвитку регіону. Таку заяву парламент зробив 20 травня, але судячи з заяв українських політиків, переговори почались ще минулого року. На захист внутрішньої української реформи встали в міністерствах закордонних справ і розвитку громад та територій. Ідею зберегти район як окрему об’єднану територіальну громаду просувають представники місцевої влади та місцевих еліт, але багато хто із ними не погоджується.

Новина про застереження болгарського парламенту широко розійшлася в російських ЗМІ. «Болгарський парламент категорично не згоден з планованими адміністративними змінами і закликає болгарський уряд вжити всі можливі заходи перед урядом України для збереження цілісності болгарської громади в Болградському районі в ході майбутньої адміністративно-територіальної реформи», – цитує заяву, яку підтримало близько сотні парламентарів, «Європейська правда».

Майже одразу відреагувало Міністерство закордонних справ України. У відомстві наголосили, що питання адміністративно-територіального устрою України належить до виключної компетенції органів державної влади України і наголосили, що захист прав і свобод національних меншин є одним з основоположних пріоритетів діяльності органів влади.

Болгарський парламент виступив проти адміністративної реформи у травні 2020 року, але підготовка до цієї заяви, вочевидь, розпочалась значно раніше. Зокрема в грудні 2019 року народний депутат Антон Кіссе, керівник Асоціації болгар України, анонсував переговори дипломатів Болгарії з керівництвом Одеської області.

«Намітилися позитивні результати в питанні збереження Болградського району в рамках адміністративно-територіальної реформи. Пропозиції по формулі «один район – одна громада» схвалені Одеською облдержадміністрацією. Упевнений, що свою ефективність показала консолідована позиція всіх прихильників ідеї збереження району як єдиної громади. В даному випадку, головні аргументи – необхідність зберегти культурну і мовну монолітність представників етносів, що проживають на півдні Одещини», – написав тоді Кіссе у фейсбуці.

Він традиційно представляє в українському парламенті один із виборчих округів української Бессарабії й бере активну участь в житті усіх районів Одеської області, де присутня болгарська громада.

Мешканці хочуть п’ять ОТГ – голова Одеської ОДА

В січні 2020 року на засіданні районної ради Болградського району мешканці розділилися. Міський голова Болграду, частина депутатів та селищних голів заявили, що треба створювати одну ОТГ, а інша частина – що треба об’єднуватися в окремі. Як повідомляють місцеві ЗМІ, прихильники розділення заявили, що місцева влада багато років гальмувала створення ОТГ. Через це гроші, які мешканці могли отримати ще в 2015 році, залишились в бюджеті – йдеться про десятки мільйонів гривень.

Мешканці Болградського району неодноразово звертались до облдержадміністрації – висловлювались за створення мінімум 4 або 5 окремих ОТГ

Оптимізм нардепа Кіссе виявися марним – до Кабінету міністрів передали інший план розподілу територій. Він передбачає створення на території Болградського району п’яти об’єднаних територіальних громад із центрами в місті Болград, селах Василівка, Городнє, Кубей і Криничне. Загальне населення району – близько 70 тисяч людей.

«Мешканці Болградського району неодноразово звертались до облдержадміністрації в процесі формування ОТГ. Вони висловлювались за створення мінімум 4 або 5 окремих ОТГ. Ухвалювати рішення буде Кабінет міністрів після розгляду наших пропозицій. Ми можемо чітко сказати, що орієнтуємось на бажання людей – були слухання, були рішення селищних рад, йшли збори підписів», – повідомив Радіо Свобода голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций. Конфлікт, на його думку, полягає в політичній площині, а район нічого не втратить.

21 травня частина прихильників об’єднання мешканців району в п’ять, а не в одну ОТГ, виступили в Києві. Також вони зустрілися із членами парламенту та профільних міністерств. Серед мешканців Болградського району, які приїхали до столиці, були селищні голови, представники райдержадміністрації та активісти, які вирішили відреагувати на критичну заяву парламенту Болгарії.

Такі дії сусідів нас дуже схвилювали – те, що відбувається – це провокація

«Ми пройшли великий шлях до об’єднання, подолали безліч перешкод. Це наш свідомий вибір. На останньому етапі, коли досягнута згода усіх сторін, такі дії сусідів нас дуже схвилювали. Тому ми тут, щоб заявити свою позицію, бо те що відбувається – це провокація», – заявив на пресконференції начальник фінансового управління Болградської РДА Валерій Абаджиєв.

Також на пресконференції були присутні засновник ГО «Центр розвитку Бессарабії» Віктор Куртєв, сільський голова села Городнє Микола Богоєв, сільський голова села Василівка Петро Бойчев, сільський голова села Кальчево Анатолій Касім, сільський голова села Каракурт Олена Жечева і священнослужитель Віктор Кочмарь представник села Кубей. Вони заявили про багаторічний тиск місцевої влади на мешканців сіл та заявили, що створення п’яти ОТГ на території району не може призвести до міжетнічних конфліктів.

Жителі зробили свій вибір, і я впевнена, що ми покажемо, як стрімко може розвиватися громада, де мешкають кілька національностей

«У нас багато національностей у громаді. Ми прекрасно живемо разом. І це приклад того, що етнічних проблем в районі немає. І створення п’яти громад у районі точно негативно не впливатиме на життя людей. Жителі зробили свій вибір, і я впевнена, що ми покажемо, як стрімко може розвиватися громада, де мешкають кілька національностей», – заявила Олена Жечева.

Потрібно робити максимум дві ОТГ в районі – заступник голови Одеської облради

Чому ж деякі місцеві політики хочуть створити на території району тільки одну ОТГ? За словами заступника голова Одеської обласної Ради Юрія Дімчогла, розділення району призведе до конфліктів із тими селами, які не стануть центрами ОТГ. Болградський район – особливий і підхід до нього має бути особливий, наполягає політик. Сам він – з гагаузької родини. Цей народ – другий по кількості в районі після болгар.

Селища, які не просувають ідею розділення, будуть проти

«Потрібно було робити робочу групу, куди б увійшли представники селищних рад, експерти з ОТГ, депутати райради і все. І вони б напрацювали б ідеальний варіант. Селища, які не просувають ідею розділення, будуть проти. Люди будуть проти і це розділення може призвести до конфліктів між селищами. Села будуть перекривати дороги, відмовлятися, і юридично 5 громад не будуть сформовані, тому що потрібні будуть рішення всіх селищ», – заявив Дімчогло. Він наполягає – розділити регіон хоче уряд, а не люди, а робити тут потрібно не більше двох об’єднаних територіальних громад.

Один із бізнесменів Болграду пояснює такі настрої загальним консерватизмом населення. «Болградський район – майже єдиний в Україні, де публічно збереглися пам’ятки Леніну. Три з п’яти , які досі стоять в країні, знаходяться у нас», – жартує підприємець, який не захотів називати своє ім’я. Раніше він працював в одній з державних структур області, брав участь у втіленні реформи децентралізації.

Про недопущення розділу Болградського району говорили ще 3 роки тому – відповідну заяву робив президент Петро Порошенко, який і сам уродженець Болградського району, після зустрічі із болгарським колегою.

Хтось ввів депутатів парламенту [Болгарії] в оману, дезінформував

Але як розповів Радіо Свобода, екскерівник Одеської ОДА та уродженець Болградського району Іван Плачков, насправді адміністративна реформа на півдні України гальмувала ще за часів президента Віктора Ющенка в 2006 році. Місцеві еліти вже тоді виступали проти.

«Я бачив заяву болгарського парламенту, там говориться, що нібито розділяється болгарська громада, що нібито не буде можливості зберегти культуру тощо. Хтось ввів депутатів парламенту [Болгарії] в оману, дезінформував. Наприклад, є село в Болградському районі, Кубей, де половина села – болгари, інша половина – гагаузи. Вже 200 років живуть разом. Яка це громада – гагаузька чи болгарська?» – наполягає Плачков.

Це нагадує як Гагаузія вимагала автономію в Молдові, потім обирали президента. А в гіршому випадку – це Придністров’я

На його, як екскерівника Одеської ОДА, думку, створення такого собі «національного» району може призвести до нестабільності – це продовження теорії національних меншин і регіональної мови.

«В кращому випадку, це нагадує як Гагаузія вимагала автономію в Молдові, потім обирали президента. А в гіршому випадку – це Придністров’я», – впевнений Плачков.

Політик пригадав, що в 2007 році в Одеській області починали з’являтися румунські школи, де частину Одеської області позначали як окуповану румунську – її приєднали радянські війська в 1940 році за пактом Молотова-Ріббентропа.

Переговори тривають

Спірні моменти мали вирішити на зустрічі заступника міністра розвитку громад та територій В'ячеслава Негоди і надзвичайного і повноважного посла Республіки Болгарії в Україні Костадіна Коджабашева. В зустрічі також взяли участь колишній тимчасово уповноважений у справах посольства Болгарії Стоян Русинов, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, народний депутат України, член того ж комітету Тетяна Плачкова і радник Міністерства закордонних справ України Емір Рустанов.

Була певна недокомунікація, яка не завадить розвитку українсько-болгарських відносин

Як розповіла Радіо Свобода сама Плачкова, з болгарської сторони було певне непорозуміння щодо різниці між районом і об’єднаною територіальною громадою. Кордони і територія самого району будуть визначатися після формування ОТГ, наголосила народний депутат.

«Українська сторона дійсно розглядає таку можливість. Тому що спочатку потрібно затвердити перспективні плани формування територій громад, а потім – субрегіональний розділ, райони. В частині об’єднаних територіальних громад сперечань не було, ми пояснили як це працює в умовах діючого законодавства. Це була певна недокомунікація, яка не завадить розвитку українсько-болгарських відносин», – зазначила народний депутат. Вона також наголосила, що переговори будуть продовжуватись як на рівні парламентів, так і з представниками виконавчої влади.

Якщо жителі району підтримали пропозицію органів місцевого самоврядування створити п’ять громад, які відповідають методиці – це і буде рішенням України

«Україні, яка строго дотримується положень Європейської Хартії, не потрібно погоджувати це питання з іншими країнами. Якщо жителі Болградського району підтримали пропозицію органів місцевого самоврядування створити п’ять громад, які відповідають методиці – це і буде рішенням України», – заявив після зустрічі заступник міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Ще одна робоча зустріч посла Болгарії з цього приводу відбулася в Міністерстві закордонних справ України, де заступник українського міністра закордонних справ Василь Боднар наголосив, що адміністративно-територіальна реформа в Україні, яка триває, жодним чином не вплине на рівень забезпечення прав національних меншин, зокрема болгарської громади Одещини.