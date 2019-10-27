У Болгарії відбуваються місцеві вибори

Болгари голосують на місцевих виборах, у яких мають право взяти участь близько 6,2 мільйони людей.

Виборчі дільниці відкриті з сьомої ранку до восьмої вечора за місцевим часом.

Цього разу провладна партії ГЄРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії») конкурує з соціалістами, які демонструють проросійські погляди, та прозахідним ліберальним блоком.

У столиці країни Софії обирають мера. Чинна міська голова Йорданка Фандакова подала свою кандидатуру вже на четвертий термін. Їй протистоїть Майя Манолова, яку підтримують опозиційні партії.