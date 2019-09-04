Болгарія закликала Росію не називати боротьбу СРСР з нацизмом «визволенням» Європи

Софія засудила організовану посольством Росії в Болгарії виставку до 75-річчя «визволення» Східної Європи від нацизму, і закликала російську дипломатичну місію «не підтримувати сумнівну з історичної точки зору тезу», що прибуття радянських військ до Болгарії було «звільненням».

Виставку підготувало Російське історичне товариство в Болгарії. Її відкриття заплановане на 9 вересня – день вступу радянських військ на територію Болгарії в 1944 році, який до 1989 року був національним святом країни.

В офіційній заяві Міністерства закордонних справ Болгарії сказано, що. незважаючи на внесок СРСР у розгром нацизму в Європі, «не слід закривати очі на те, що багнети радянської армії принесли народам у Центральній і Східній Європі півстоліття репресій, придушення громадянського сумління, тупиковий економічний розвиток і відірваність від динаміки процесів у розвинених європейських державах».

Посольство Росії в Болгарії у відповідь розмістило на своїй сторінці в фейсбуці відповідь: «Виставка до 75-річчя визволення Східної Європи від нацизму спрямована виключно на ознайомлення болгарської громадськості з архівними матеріалами з російських архівів. Багато з документів були раніше невідомі або недавно розсекречені і говорять про вирішальну роль Червоної армії в позбавленні людства від фашистської чуми ... Ми дещо збентежені тим, що можна робити будь-які офіційні заяви до ознайомлення з самою експозицією».

«Ця виставка не має нічого спільного з сьогоднішнім болгарським політичним дискурсом», – додали в посольстві.

Росія є основним постачальником енергії Болгарії.

Прихильники колишньої комуністичної партії, другої за величиною політичної фракції в Болгарії, щорічно відзначають 9 вересня і покладають квіти до пам’ятника радянської армії в центрі Софії.