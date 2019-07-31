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31 Липень 2019, Київ 11:08
Новини | Міжнародні

Болгарія купує 8 винищувачів у США

Орієнтовна вартість літаків становить 1,67 мільярда доларів

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Болгарія купує у США вісім багатоцільових винищувачів F-16 і відповідне обладнання, повідомляє американський Державний департамент.

«Ми вітаємо наміри прем’єр-міністра Бойка Борисова і болгарського уряду модернізувати своє військо за рахунок придбання цього високопрофільного літака», – заявив 30 липня речник Держдепартаменту Морґан Ортаґус.

Орієнтовна вартість літаків становить 1,67 мільярда доларів, і це найбільша військова покупка Болгарії після падіння комунізму, повідомляє управління військового співробітництва Міністерства оборони США.

/**/ /**/ /**/ Міністр внутрішніх справ Младен Маринов (справа) заявив, що хакерська атака сталася відразу після того, як Болгарія погодилася придбати у США вісім нових винищувачів Lockheed Martin F-16
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Болгарія вступила до НАТО у 2004 році, а в 2006 році уклала угоду про оборонну співпрацю зі США.

Згідно з угодою, США можуть розмістити оборонну техніку і не більше ніж 2500 особового складу на чотирьох військових базах у Болгарії.

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