Представники фракції «Слуга народу» мають кардинально протилежні думки щодо того, як треба реагувати на події, що відбуваються в Білорусі. В середині фракції ще тривають дискусії щодо цього, розповів Олександр Корнієнко, перший заступник голови фракції «Слуга народу». Радіо Свобода поспілкувалося з кількома представниками монобільшості в українському парламенті. З моменту оголошення ЦВК Білорусі попередніх результатів президентських виборів, в країні четвертий день тривають акції протесту. Білоруська влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і подразливий газ.