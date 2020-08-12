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12 серпня 2020, Київ 21:01
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Від санкцій до невтручання: в «Слузі народу» розділилися думки щодо Білорусі – відео

Від санкцій до невтручання: в «Слузі народу» розділилися думки щодо Білорусі – відео
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Від санкцій до невтручання: в «Слузі народу» розділилися думки щодо Білорусі – відео

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Представники фракції «Слуга народу» мають кардинально протилежні думки щодо того, як треба реагувати на події, що відбуваються в Білорусі. В середині фракції ще тривають дискусії щодо цього, розповів Олександр Корнієнко, перший заступник голови фракції «Слуга народу». Радіо Свобода поспілкувалося з кількома представниками монобільшості в українському парламенті. З моменту оголошення ЦВК Білорусі попередніх результатів президентських виборів, в країні четвертий день тривають акції протесту. Білоруська влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і подразливий газ.

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