У Запоріжжі відбулася акція на підтримку білорусів

У центрі Запоріжжя на майдані Героїв Революції відбулася акція на підтримку білорусів. Учасники мітингу 12 серпня принесли з собою білоруські прапори і плакати з написами «Жыве Беларусь», «Ні визнанню злочинного режиму Лукашенка», «Белы чырвоны белы – моцны, адважны, сьмелы» тощо.

«Дивлюсь що відбувається у Білорусі, і я бачу майже віддзеркалення подій наших. У них були вибори без виборів. І я дивлюсь, що люди борються зараз за свою свободу, за незалежність, і тому хочу, щоб українці теж підтримали, показали, що ми з ними за те, що вони борються за право вибору, бо якщо жити без вибору, то це не життя», – сказав ініціатор акції Ігор Лукашенко.

Організатори акції наголосили, що не виступають на підтримку жодного з кандидатів у президенти сусідньої країни.

«Ніяких кандидатів ми не підтримуємо – наголошую. І принаймні я солідарний з усіма білорусами, щоб провели повторні вибори, а до цього випустили всіх політв’язнів, які сидять у тюрмах тому, що за 26 років у них нема опозиції. Вона знищена, і тому це не добре. Не добре і для білорусів, і для нас як країни, яка поруч. Якщо є поруч країна з диктатором, це і для українців не добре», – додав Ігор Лукашенко.

Під час мітингу всі охочі могли висловити свою позицію. Після завершення акції на майдані Героїв Революції частина її учасників проїхалася центральним проспектом Запоріжжя з національними прапорами Білорусі і України.

Проведення акцій на підтримку білорусів 12 і 13 серпня були анонсовані в низці великих міст України: Вінниці, Києві тощо.

У Білорусі 9 серпня, після оголошення попередніх офіційних результатів голосування на виборах президента, почалися протести, які тривають далі по всій країні вже четвертий день. Згідно з цими офіційними даними, опозиційний кандидат Світлана Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, – 80,08%. Тихановська і її прихильники заявляють про численні фальсифікації і не визнають цих результатів. За деякими незалежними оцінками, насправді Тихановська могла якщо не перемогти, то принаймні вийти в другий тур. Вочевидь зазнавши тиску, Тихановська після виборів виїхала з Білорусі і нині перебуває в Литві.

За перші три доби протестів, за даними МВС країни, затримали понад шість тисяч людей. При розгоні протестів і затриманні силовики жорстоко б’ють і демонстрантів, і випадкових перехожих, у тому числі неповнолітніх, а також журналістів, застосовуючи кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати, водомети й подразливий газ. За офіційними даними, в лікарні країни доправили з різними травмами понад 250 людей. Справжня кількість потерпілих невідома. Загинув під час розгону протестів принаймні один демонстрант, смерть якого визнана офіційно; також повідомляють про смерть принаймні ще однієї людини – вже в лікарні після побиття силовиками.

Країни Заходу, зокрема США, а також ЄС різко засуджують дії влади Білорусі і вимагають припинення насильства і початку конструктивного діалогу з суспільством, а в іншому разі погрожують санкціями проти офіційного Мінська.