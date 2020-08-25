(Друкуємо мовою оригіналу)

Композицию «Рожденные в Украине» открыли в Краматорске. Четыре скульптуры символизируют украинцев, которые внесли весомый вклад в развитие искусства. Их создал местный скульптор Вячеслав Гутыря. Установили ансамбль в сквере «Лабиринт» в центре города. Автор решил увековечить в камне Казимира Малевича, Давида Бурлюка, Александра Архипенко и Михаила Бойчука. Мнения об этом у горожан и местных депутатов разошлись, но общественное мнение взяло верх над консерватизмом.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

Четыре необычные скульптуры украсили сквер «Лабиринт» в центре Краматорска. Они посвящены Казимиру Малевичу, Давиду Бурлюку, Михаилу Бойчуку и Александру Архипенко. Это известные в мире художники, скульпторы и поэты. Их образы создал в камне краматорский скульптор Вячеслав Гутыря. Работы вызвали большой интерес у жителей города.

Людмила приехала сюда из соседней Константиновки. Женщина говорит, что такие необычные скульптуры оживляют город.

Артобъекты такого формата должны быть в каждом городе, потому что это современно

«Артобъекты такого формата должны быть в каждом городе, потому что это современно, интересно, это один из новых толчков в культурное развитие Краматорска. Эти скульптуры необычные, своеобразные. Это может понравиться молодежи. И мне тоже нравится», – говорит женщина.

Краматорчанин Владимир пришел посмотреть на скульптуры, потому что узнал о них из социальных сетей. Говорит, что радуется новым необычным артобъектам. Ведь до последнего времени в городе были лишь изваяния времен СССР.

Кроме Лениных вообще ничего не было

«Много лет у нас ничего такого вообще не было. Были Ленины. Понимаете? Кроме Лениных вообще ничего не было. У нас в Краматорске была провинция. А что в провинции поставят, кроме Ленина? Ничего не поставят. Вот в советские годы ничего другого и не ставили. А это все выглядит по-новому, отлично! Это хорошо, это показывает людям, что есть еще какой-то другой путь, кроме как путь пропаганды политического строя какого-то», – делится мыслями горожанин.

«Рожденные в Украине», разумеется, понравились не всем. Местные депутаты вообще не разрешили их устанавливать в городе. Правда, местный исполнительный комитет все же нашел законные основания обойти депутатский запрет. Переселенка из Донецка Ирина считает, что, хоть скульптуры и вызывают разные мнения, но именно этим и постепенно превращают Краматорск из неинтересной провинции в современный интересный город.

Это может стать каким-то направлением в омоложении города

«Это может стать каким-то направлением в омоложении города. Потому что Краматорск, фактически воспринимается как город промышленный, провинциальный, во многом еще «советский», а сегодня это надо менять. И вот на смену этим советским символам, идеологическим памятникам должно приходить что-то другое. Каким оно будет, пусть наши художники предлагают, пробуют себя, устанавливают. А мы будем смотреть, оценивать, у каждого будут свои любимые места. Это нормально», – говорит переселенка Ирина.

Сам скульптор не скрывает своей радости от того, что удалось не только создать скульптуры, но и показать их горожанам.

«Во-первых, я очень доволен, потому что это открытие состоялось. Это первое, что у меня получилось. Второе – то, что это в Краматорске установлено, потому что в Украине нет аналогичных памятников, посвященных этим людям. И вот Краматорск – это первый город, где в таком виде стоят эти работы», – рассказывает Вячеслав Гутыря.

Мастер создавал их два года. Камень для этих скульптур привезли городские предприниматели из Западной Украины. Он хорош тем, что позволяет вытачивать тонкие узоры. Инициировал проект сам художник, рассказывает руководительница Клуба предпринимателей Краматорска Ирина Сергиенко. Бизнес только помогал, но не заказывал скульптуры.

«Движущей силой этого проекта был Вячеслав Гутыря, мы только помогали ему творить. Он и художник, и скульптор. Сейчас такой этап в творчестве, он работает со скульптурами. Это полностью совпадает с нашими целями – сделать город интереснее. Если уже устанавливаем скульптуру, то вокруг как-то облагородим площадку. Наша цель – украсить город, чтобы молодежи было интересно, и люди не уезжали», – говорит Ирина Сергиенко.

В городе немало работ Вячеслава Гутыри. Это и скульптуры из камня, и работы из металла и дерева. Сейчас художник трудится над памятником Василию Стусу. Его могут установить на одной из центральных улиц города, которая носит имя поэта.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроєкту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)