Адвокатів затриманих кримських татар не пускають до будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі

Адвокатів не допускають до кримськотатарських активістів, затриманих після обшуків, які проводили в їхніх будинках російські силовики вранці 31 серпня. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на Марлена Халікова, адвоката затриманого Рідвана Умерова.

«Ми подали через сайт держпослуг звернення до прокуратури Криму про недопуск нас як захисників. Усі чекаємо під будівлею ФСБ в Сімферополі. Черговий не пропускає нас до будівлі і говорить, що потрібно почекати, нас слідчий запросить», – повідомив адвокат.

За словами Халікова, затримані раніше Айдер Кадиров, Айдер Аблякімов, Рідван Умеров і Енвер Топчи перебувають у будівлі ФСБ близько трьох годин. Цю інформацію підтвердив адвокат затриманого Айдера Кадирова Олексій Ладін, який також не може потрапити до свого довірителя.

31 серпня російські силовики затримали Енвера Топчи, Айдера Аблякімова, Рідвана Умерова та Айдера Кадирова. Усіх чотирьох, за інформацією «Кримської солідарності», відвезли до управління ФСБ в Сімферополі.

Російські силовики публічно не коментують ситуацію.

Прокуратура і поліція АР Крим почали кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків в будинках кримськотатарських активістів. У Представництві президента України в АР Крим засудили обшуки російських силовиків у будинках кримських татар.