Голова МЗС: не уявляю виборів на Донбасі з дірявим кордоном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступає проти виборів на Донбасі до відновлення контролю Києва над українсько-російським кордоном.

«Не уявляю виборів з дірявим кордоном», – написав Кулеба у твітері.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

У зв'язку з конфліктом частина українсько-російського кордону не перебуває під контролем української влади.