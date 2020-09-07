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07 вересня 2020, Київ 10:23
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«Із депресією та страхом» – люди, які пережили COVID-19, борються з тривалими захворюваннями – відео

«Із депресією та страхом» – люди, які пережили COVID-19, борються з тривалими захворюваннями – відео
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«Із депресією та страхом» – люди, які пережили COVID-19, борються з тривалими захворюваннями – відео

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Лондонські дослідники відстежують довгострокову шкоду, заподіяну пацієнтам, які перехворіли COVID-19.

Лондонські дослідники відстежують довгострокову шкоду, заподіяну пацієнтам, які перехворіли COVID-19. Сильна втома, головний біль, біль у м’язах та набряк суглобів – загальновідомі симптоми. Для багатьох пацієнтів із тривалим коронавірусом тривога, депресія та страх – такі ж виснажливі, як і фізичний біль.

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