«Із депресією та страхом» – люди, які пережили COVID-19, борються з тривалими захворюваннями – відео

Лондонські дослідники відстежують довгострокову шкоду, заподіяну пацієнтам, які перехворіли COVID-19. Сильна втома, головний біль, біль у м’язах та набряк суглобів – загальновідомі симптоми. Для багатьох пацієнтів із тривалим коронавірусом тривога, депресія та страх – такі ж виснажливі, як і фізичний біль.

