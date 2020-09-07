Степанов: МОЗ доручить лікарням підготувати ще 15 тисяч ліжок для хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я доручить лікарням підготувати додаткові місця для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомив голова відомства Максим Степанов на брифінгу 7 вересня.

Він пояснив це рішення збільшенням кількості хворих.

«Міністерство охорони здоров’я буде надано відповідне доручення на місця. Окрім тих 35 тисяч ліжок, які у нас вже визначені під COVID-19, у зв’язку зі зростанням кількості хворих ми вважаємо, що нам потрібно почати готувати ще в певній кількості ліжка для хворих у залежності від регіону», – сказав міністр.

Він додав, що загалом по Україні, на його думку, знадобиться 15 тисяч додаткових ліжок.

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Степанов нагадав, що наразі кількість ліжок для хворих на COVID-19 по всій країні – 35 тисяч. Він припустив, що цього може не вистачити.

«Ви бачите, яке зростання – ми майже наближаємося до 3 тисяч (виявлених хворих за добу – ред.), і, я думаю, нам треба готуватися до будь-якого розвитку подій», – припустив урядовець.

За добу 6 вересня в Україні виявили 2 174 нові випадки COVID-19. Загалом кількість захворілих зросла до 138 068. Померли 2 877 людей, одужали 62 606.