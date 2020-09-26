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Почему перенесение переговоров по Донбассу из Минска в Вену не лучшая идея? Для чего Кабмин внес поселок Заиченко в список оккупированных? И когда справка переселенца станет электронной? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Не туда и не сюда

Александр Лукашенко больше не может играть роль «нейтрального» посредника в отношениях Киева и Москвы, пишет «Деловая столица». Следовательно, Минск не может больше выполнять функции переговорной площадки по Донбассу.

Автор статьи Алексей Кафтан напоминает, что канцлер Австрии Себастьян Курц ранее предложил в этом качестве Вену. Но, по мнению автора, Вена – альтернатива так себе, учитывая характер связей Австрии с Россией.

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Еще один пикантный момент – вопрос присутствия представителей группировок «ЛДНР» в переговорном процессе. Россия определенно не откажется от требования его обеспечить, но в то же время им запрещен въезд на территорию ЕС. Исключение из этого правила, как отмечает автор, создаст нежелательный прецедент, так как российская пропаганда получит прекрасную возможность для манипуляций на почве «де-факто признания «ДНР» и «ЛНР».

Перемирие будет удерживаться

Кремль сейчас не будет провоцировать разжигание военного конфликта. А ситуация в поселке Шумы во многом имеет негативные последствия, но привлекла больше внимания к Донбассу. Такое мнение в интервью сайту «Новости Донбасса» высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, сейчас каждый выстрел со стороны российских гибридных сил будет расцениваться Западом как нежелание идти на разрешение этого конфликта.

Да, за словами Жданова, украинские военные несут потери, в Украины невыгодная политическая позиция, но тем самым она сдерживает российскую сторону от полномасштабных обстрелов ее позиций. И пока украинские военные держат оборону, задача политиков найти выход из непростой ситуации на фронте дипломатическом.

«Зрада» или забота о людях?

Украинская власть впервые с начала российско-украинской войны добровольно включила село Заиченко в Донецкой области в перечень оккупированных. Простыми словами, правительство Шмыгаля фактически отказалось от части украинской территории. С какой целью правительство пошло на такой шаг? Об этом пишет сайт «Depo.ua».

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, это – сигнал для местного населения.

Эксперт напоминает, что вдоль линии разграничения на Донбассе есть населенные пункты под контролем правительства Украины и есть неподконтрольные ему. Отличаются они тем, что жители первых населенных пунктов де-юре живут в обычной Украине и лишены каких-либо льгот для переселенцев, так как официально переселенцами не считаются. Жители вторых – официально живут на неподконтрольной территории и имеют льготы ВПО.

Именно для этого, по мнению эксперта, правительство перевело село Заиченко из первой категории во вторую, наделив жителей села статусом переселенцев со всеми социальными бонусами.

Война войной, а торговля по расписанию

Россия остается важным торговым партнером Украины. При этом статистика говорит о существенном падении поставок после начала войны. Это не так, пишет газета «Дзеркало тижня».

Издание отмечает, что несмотря на официальные запреты, торговля продуктами между Россией и Украиной продолжается, просто через Беларусь. По факту мы имеем дело с контрабандой.

Газета пишет, что все контрабандные потоки между Беларусью и Украиной можно условно разделить на две большие группы. Первая – мелкая контрабанда частных лиц, без серьезных покровителей «сверху». Вторая – крупномасштабная контрабанда, в которой задействованы коммерческие компании со стороны Украины и России.

Век высоких технологий

Справка переселенца станет доступна онлайн в приложении для смартфонов «Дія». Такое новшество анонсировал глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Сейчас проходит бета-тестирование новой функции. Об этом пишет сайт «Свои.City».

В министерстве расширение списка документов, доступных в смартфоне, объясняют так: сотням тысяч переселенцев с востока Украины и Крыма – для получения минимальных услуг нужно с собой иметь не только паспорт, но и бумажную справку переселенца. Постановление Кабмина позволяет через приложение «Дія» использовать такой документ и не носить его постоянно с собой. Для всех пользователей документ будет доступен уже в октябре.

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