У Луганську бойовики схопили чоловіка, який рік тому здався СБУ (рос.)

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Еще год назад работал в так называемой прокуратуре «ДНР», и с трудностями был выведен на подконтрольную Украине территорию, а сейчас задержан группировкой «ЛНР». Это история Сергея Лукьяненко, который был перевербован украинскими спецслужбами, а теперь оказался в плену боевиков. На что может рассчитывать Сергей, и сколько таких перевербованных людей находятся в застенках группировок?

Группировка «ЛНР» сообщает о задержании двух граждан Украины – Сергея Лукьяненко и Ярослава Калистратова в оккупированном Луганске. Их обвиняют в работе на СБУ. В частности, как заявил так называемый «глава МВД ЛНР» Игорь Корнет, Лукьяненко и Калистратов готовили похищение Андреа Пальмери – итальянца, который воевал против ВСУ, а сейчас живет в Луганске. На видео, подготовленном так называемым «МВД ЛНР», есть кадры допросов обоих украинцев.

Нас учили, как человека класть на землю и связывать его

«Мы прошли подготовку. Нас учили и стрелковому оружию, и как мины взрывать. Обучили, как человека класть на землю и связывать его», – говорил на допросе Ярослав Калистратов.

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Второй задержанный – Сергей Лукьяненко. Он в медиапространстве появляется не впервые. В июле прошлого года о нем вышел сюжет на телеканале ICTV. В нем сам Лукьяненко рассказывает о своей работе в военной прокуратуре «ДНР», решении вернуться на подконтрольную Украине территорию по программе СБУ «Тебя ждут дома», а также о побеге из оккупированного Донецка.

До побега в течении двух месяцев он был двойным агентом. И передавал украинским спецслужбам различные данные. Например, о том, что одним из подразделений прокуратуры руководит кадровый российский офицер – генерал-майор Щедрина Дмитрий Васильевич. Также Сергей Лукьяненко передавал данные об украинских военнослужащих. Например, он присутствовал на допросах танкиста Богдана Пантюшенко, который на тот момент еще находился в плену группировки «ДНР». Кроме того Лукьяненко рассказал и о тех, кто в Украине числится пропавшим без вести.

Там есть около 10 украинских военных, которых считают пропавшими без вести. Но они не пропали

«Есть около 10 человек украинских военнослужащих. Они считаются, как без вести пропавшие. Но ребята не пропавшие. Они содержатся на гауптвахте 08816. У меня есть видеозапись», – говорил Сергей Лукьяненко в сюжете ICTV.

В застенках находится больше 30 человек – Котенко

Лукьяненко и Калистратов действительно были на задании в оккупированном Луганске, говорит координатор группы обмена пленными «Патриот» Олег Котенко. Но больше информации о них предоставлять пока нельзя. Сейчас задача – сделать все, чтобы эти люди попали в списки на обмен. И чтобы обмен состоялся. Нового, по словам Олега Котенко, в этом ничего нет. Известно о более чем тридцати людях, которые были перевербованы украинскими спецслужбами, и потом задержаны группировками. Внести их в списки можно, но вопрос другом – как это воспримет украинское общество. Ведь в большинстве своем – это граждане России, которые изначально ехали на Донбасс воевать против Украины.

Даже если они убили несколько «вагнеровцев», то это для рядового украинца почти ничего не значит

«Какой будет дальше их судьба – вот это проблематика. Информацию по ним можно подать совершенно по-разному. Даже если они убили несколько боевиков из Российской Федерации, или тех же «вагнеровцев», то это для рядового украинца почти ничего не значит. Как все это будет подаваться?», – говорит Олег Котенко.

По данным СБУ, по состоянию на 14 августа в застенках группировок «ЛДНР» находятся 235 человек.

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