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01 жовтня 2020, Київ 21:55
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«У 2014 році в Дебальцеві було не так страшно». Наслідки пожежі на Луганщині – відео

«У 2014 році в Дебальцеві було не так страшно». Наслідки пожежі на Луганщині – відео
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«У 2014 році в Дебальцеві було не так страшно». Наслідки пожежі на Луганщині – відео

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Внаслідок масштабних пожеж під Сєвєродонецьком на Луганщині загинуло 9 та госпіталізовано 14 людей, повідомила 1 жовтня Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель у населених пунктах Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Муратове та інших. Зі 146 пожеж, що були зафіксовані рятувальниками 30 вересня, ліквідовано 82. Прокуратура Луганської області відкрила кримінальні провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки, а штаб ООС пов'язує займання лісів із обстрілами трасуючими кулями з боку російських гібридних сил.

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