Внаслідок масштабних пожеж під Сєвєродонецьком на Луганщині загинуло 9 та госпіталізовано 14 людей, повідомила 1 жовтня Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель у населених пунктах Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Муратове та інших. Зі 146 пожеж, що були зафіксовані рятувальниками 30 вересня, ліквідовано 82. Прокуратура Луганської області відкрила кримінальні провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки, а штаб ООС пов'язує займання лісів із обстрілами трасуючими кулями з боку російських гібридних сил.