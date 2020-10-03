ООС: бойовики чотири рази порушили режим тиші на Донбасі 2 жовтня

Контрольовані Росією сили чотири рази порушили режим тиші на Донбасі 2 жовтня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

«Російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Авдіївка. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував стрілецьку зброю поблизу Водяного», – заявили штабі.

За даними ООС, 3 жовтня бойовики здійснювали неприцільні провокаційні обстріли поблизу Мар’їнки.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в чотирьох обстрілах 2 жовтня. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії минулої доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.