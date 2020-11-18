«Хлопця залишили б калікою» – таксист, який врятував активіста в Мінську

Пам’ятаєте драматичне відео, як водій таксі в Мінську рятував активіста, який утікав від білоруської поліції? Журналісти телеканалу «Настоящее время» поспілкувалися з Євгеном, який розповів, що знав про ризик, коли допомагав протестувальникові врятуватися, але не боявся, і повторить те ж саме, якщо це буде потрібно. Як усе відбувалося, дивіться в короткому інтерв’ю з мінським таксистом.