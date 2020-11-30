На матчі «Динамо» з «Ювентусом» працюватиме жіноча бригада арбітрів із Франції

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Виїзну зустріч київського «Динамо» з італійським «Ювентусом» судитиме жіноча бригада рефері з Франції.

Головному арбітру зустрічі Стефані Фраппар асистуватимуть Хішам Закрані та Меді Рамуні. Четвертий арбітр – Карім Абед.

Матч «Ювентус» - «Динамо» відбудеться 2 грудня в Турині, початок – о 22:00.

В іншій зустрічі групи G Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» прийме «Барселону».

Після 4 турів «Барселона» має 12 очок, «Ювентус» – 9, «Динамо» і «Ференцварош» – по одному.