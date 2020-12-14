«Шахтар» і «Динамо» отримають суперників в 1/16 Ліги Європи

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» 14 грудня дізнаються про суперників, із якими зіграють наприкінці лютого в 1/16 Ліги Європи.

Донеччани будуть сіяними під час жеребкування. Крім можливості отримати слабшого опонента, це також означає, що другий матч «Шахтар» проведе вдома. Натомість динамівцям має дуже пощастити з жеребом, щоб мати за суперників одноклубників із Загреба чи шотландський «Рейнджерс», а не «Манчестер Юнайтед» чи «Мілан».

У гірників набагато менше шансів отримати непрохідного суперника. Початок жеребкування плейоф Ліги Європи запланований на 14:00 за Києвом, матчі 1/16 фіналу відбудуться 18 і 25 лютого.

О 13:00 розпочнеться процедура визначення суперників у головному клубному турнірі Європи – Лізі чемпіонів, де жодного представника України не залишилося.