«Динамо» вийшло у євровесну

Футболісти київського «Динамо» успішно завершили першу частину міжнародного сезону.

У шостому турі Ліги чемпіонів у вирішальному матчі за третє місце у групі G підопічні Мірчі Луческу досягли необхідного результату в поєдинку з угорським «Ференцварошем», який очолює колишній тренер киян Сергій Ребров.

Перший тайм на НСК «Олімпійський» у Києві минув у в’язкій боротьбі без забитих м’ячів.

По перерві господарям вдалося забити – на 60-й хвилині після навісу зі штрафного у виконанні Карлоса де Пени головою забив Денис Попов. Рахунок 1:0 залишився незмінним до фінального свистка.

В іншому матчі групи «Ювентус» розгромив на виїзді «Барселону» (3ˆ0) і за рахунок цього фінішував першим у квартеті – в обох грандів по 15 очок, але італійський клуб має кращі додаткові показники. «Динамо» набрало 4 очки і здобуло право продовжити виступи в плейоф Ліги Європи, чемпіон Угорщини з одним пунктом завершив сезон єврокубків.