Ліга чемпіонів: «Динамо» поступилося «Ювентусу» на виїзді

Київське «Динамо» поступилося італійському «Ювентусу» на виїзді в п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Гра завершилася з рахунком 3:0.

У складі «Ювентусу» забивали Федеріко К’єза, Кріштіану Роналду та Альваро Мората.

Після п’яти турів в групі G лідирують «Барселона (15 очок) та «Ювентус» (12 очок). «Динамо» та угорський «Ференцварош» мають по одному очку. 8 грудня команди зустрінуться в Києві.

Для виходу в Лігу Європи «Динамо» може зіграти з угорцями навіть внічию, але з рахунком 0:0, 1:1 або 2:2.