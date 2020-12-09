Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
10 грудня 2020, Київ 00:01
Новини | Спорт

«Шахтар» зіграв внічию з «Інтером» і вийшов у Лігу Європи

Донецький «Шахтар» зіграв внічию з міланським «Інтером» і вийшов у Лігу Європи.

Гра відбувалася на стадіоні «Сан-Сіро» в італійському Мілані і заврешилася з рахунком 0:0.

У паралельному матчі мадридський «Реал» обіграв менхенгладбаську «Борусію» з рахунком 2:0.

«Реал» виграв групу з 10 очками, за ним іде «Борусія» з восьми очками.

Жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбудеться 14 грудня.

«Шахтар» та «Інтер» втретє зустрічалися у 2020 році. У серпні італійці обіграли «Шахтар» у півфіналі Ліги Європи з рахунком 5:0. У жовтні клуби зіграли внічию 0:0 у групі Ліги чемпіонів у Києві.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG