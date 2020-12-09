«Шахтар» зіграв внічию з «Інтером» і вийшов у Лігу Європи

Гра відбувалася на стадіоні «Сан-Сіро» в італійському Мілані і заврешилася з рахунком 0:0.

У паралельному матчі мадридський «Реал» обіграв менхенгладбаську «Борусію» з рахунком 2:0.

«Реал» виграв групу з 10 очками, за ним іде «Борусія» з восьми очками.

Жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбудеться 14 грудня.

«Шахтар» та «Інтер» втретє зустрічалися у 2020 році. У серпні італійці обіграли «Шахтар» у півфіналі Ліги Європи з рахунком 5:0. У жовтні клуби зіграли внічию 0:0 у групі Ліги чемпіонів у Києві.