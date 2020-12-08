Спорт за тиждень: тріумф жіночої збірної з футболу, путівка на Євробаскет та Харлан

Поки жіноча збірна України з футболу продовжує боротися за путівку на Євро, чоловіча баскетбольна вже достроково потрапила на континентальну першість. Поки футбольні клуби намагаються вибороти останні місця у євровесні, гандбольні тільки починають свою участь у єврокубках. Поки літні види готуються до змагань у приміщенні, зимові набирають обертів. І всюди українці мають перемоги. Традиційно про найголовніші старти – у спортивному дайджесті.



Жіноча збірна України з футболу знову перемогла. Цього разу – збірну Чорногорії. На 5-й хвилині Басанська реалізувала пенальті та відкрила рахунок. Проте через кілька хвилин Джокович «виправила» рахунок на табло – 1:1. На 74-й хвилині «синьо-жовті» нарешті вийшли вперед: Куніна замкнула подачу Овдійчук із лівого флангу – 2:1. Українки здобули п'яту перемогу поспіль та стали другими у турнірній таблиці. Для того, щоб пройти до фінальної частини Євро, «синьо-жовті» мають перемогти у раунді плей-оф, який заплановано на період 5–13 квітня 2021 року.

Донецький «Шахтар» вдруге обіграв мадридський «Реал» в Лізі чемпіонів. Матч у Києві закінчився з рахунком 2:0 – на 56-й хвилині відзначився Дентіньйо, а подвоїв перевагу «гірників» вже Манор Соломон на 82-й хвилині.



У паралельному матчі міланський «Інтер» на виїзді обіграв менхенгладбаську «Боруссію» (2:3), що дозволило італійцям набрати п’ять очок і далі боротися за вихід з групи.

Після п’яти турів у «Боруссії» вісім очок і вона очолює групу. На одне очко відстає «Шахтар», стільки ж очок має «Мадрид», але він поступається «гірникам» за підсумком очних зустрічей.

А ось київське «Динамо» поступилося італійському «Ювентусу» на виїзді. У воротах киян розписалися Федеріко К’єза, Кріштіану Роналду та Альваро Мората – 3:0 Після п’яти турів в групі G лідирують «Барселона» (15 очок) та «Ювентус» (12 очок). «Динамо» та угорський «Ференцварош» мають по одному очку і 8 грудня боротимуться за вихід в Лігу Європи.



Без євровесни, але з перемогою завершився 5-й тур в Лізі Європи для луганської «Зорі». На домашній арені «мужики», як луганців називають вболівальники, на 84-й хвилині забили вирішальний м'яч. Автор голу – Аллах’яр Сайядманеш.

Однак португальська «Брага» в паралельному матчі обіграла на виїзді грецький «АЕК» з рахунком 2:4 і гарантувала собі місце в плей-оф Ліги Європи. Після п’яти турів «Лестер» та «Брага» набирають по 10 очок, «Зоря» має шість залікових пунктів, «АЕК» – три.



Чоловіча збірна України достроково оформила собі вихід на Євробаскет-2021. У четвертому турі кваліфікаційного відбору команда Австрії поступилася «синьо-жовтим» – 70:67.

Найрезультативнішим серед українців став Олександр Мішула, який набрав 20 очок. Серед австрійців лідером за результативністю став Бенедікт Гуттл, маючи в активі 16 очок.

Після чотирьох турів Україна посідає другу сходинку в турнірній таблиці групи F з 6 очками. У лютому заплановані ще 5-й та 6-й тур кваліфікації, де Україна зіграє зі Словенією та Угорщиною. Матчі групи F відбудуться у «баблах» в Україні. Дати кваліфікації заплановані на 15–23 лютого 2021 року.



«Мотор» виборов третю поспіль перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів. Спочатку «Цельє» захопив ініціативу і вирвався вперед, проте вже в середині першого тайму запорізькому клубові вдалося наздогнати суперника. На перерву «Мотор» йшов з мінімальною перевагою – 14:13. У другому таймі «Цельє» так і не вдалося вирватися вперед, а ось українці довели матч до перемоги – 31:29.

Тепер «Мотор» посідає п’яту сходинку в турнірній таблиці групи B, маючи в активі шість очок. Лідером залишається іспанська «Барселона», яка зібрала 16 очок, у угорського «Вешпрему» – 13 очок, а «Ольборг» з Данії має 10 очок. Аутсайдером залишається хорватський «Загреб», який не набрав жодного очка.

Ольга Харлан вп’яте в кар’єрі очолила світовий рейтинг Міжнародної федерації фехтування (FIE). На етапі Кубка світу в сезоні-2019/20 у французькому Орлеані українка завоювала бронзову медаль, а після того виборола дві золоті нагороди – на Гран-прі в Солт-Лейк-Сіті та Монреалі.

У жіночій шпазі лідеркою стала румунська спортсменка Ана Марія Попеску, у чоловічій – росіянин Сергій Біда. У рапірі найсильнішими визнано Інну Деріглазову з Росії та італійця Алессіо Фоконі. У шаблі компанію Ользі Харлан склав Сангук Ох з Південної Кореї.

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко повернувся. Збірна України з лижної акробатики виступила у першому етапі Кубка світу, де найкращий результат показав Абраменко. Стрибок українця у фіналі оцінили у 118.1 бала, такий же показник у росіянина Іллі Бурова. Проте судді врахували додаткові показники – результати у попередньому раунді – у Бурова вони були вищими, тож він став третім у фіналі, а Абраменко – четвертим.



Серед українок найкращою була Надія Мохнацька, яка стала дев’ятою.

Українські спортсмени здобули 11 нагород на міжнародних змаганнях Polish Open Kaliber в місті Білосток. Із золотими нагородами повернулися Гліб Кігітов та Яна Чучмарьова (вправи ПП-3).

Срібними призерами стали Поліна Колеснікова (ПП-3, гібридний фінал), Іван Ткаленко та Вероніка Скорина (обидва – ГП-6).

Бронзові нагороди вибороли Олег Омельчук та Оксана Ковальчук (ПП-мікст), Святослав Гудзий (ГП-6), Денис Кушніров (ПП-3), Олена Костевич (ПП-3, гібридний фінал), Дарія Семенко (ПП-3(Ю) та Валерія Сідоренко (ГП-6(Ю).



Марія Музичук виступила на міжнародному онлайн-турнірі зі швидких шахів Belt and Road 2020 World Chess Women Summit. Її результат – 4,5 очки з 9. Тож вона посіла шосте місце. Переможницею стала Хоу Іфань з Китаю.



Українські саночники стали шостими у командній естафеті на другому етапі Кубка світу. За «синьо-жовтих» виступали Олена Смага, Андрій Мандрій, Ігор Стахів та Андрій Лисецький. А переможцями етапу стали італійці.

Антон Дукач, який виступав серед чоловіків в одномісних санках, став тридцятим, проваливши першу спробу. Олена Смага серед жінок посіла 24-е місце. Українські екіпажі-двійки «фінішували» один за одним. Ігор Стахів та Андрій Лисецький показали 17-й результат, а Ігор Гой та Ростислав Левкович – 18-й.