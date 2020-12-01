Українці будують арену для кіберспорту у Лос-Анджелесі

«Дота» (Dota), «Контрстрайк» (Counter–Strike), «Фортнайт» (Fortnite) – популярні відеоігри – це не лише захоплення підлітків, а й види новітнього спорту. Тут усе, як і у футболі чи боксі, – команди або ж індивідуальні кібергравці проходять довгі тренування, змагаються на арені за призи і плачуть від перемог чи поразок.

Під час пандемії кіберспорт набирає популярності ще стрімкіше. Компанії, які організовують і транслюють турніри е-спорту, в інтернеті заробляють мільйони доларів на рекламі й змагаються за першість. І однією з цих компаній є українсько-американська компанія Weplay Esports, засновники якої уже рік живуть між Києвом і Лос-Анджелесом.

Ми маємо одну команду чи одного гравця, другу команду чи гравця і задача – виграти. Тільки ми маємо не траву на полі у футболі, а траву на полі в Доті

«Ми маємо 2020 рік – додалось віртуальне поле до тих видів спорту, які були в минулому у людства. Коли винайшли двигун внутрішнього згоряння, тоді додався спорт, пов’язаний із автівками – «Формула-1». Те ж саме відбувається і в кіберспорті. Ми маємо одну команду чи одного гравця, другу команду чи гравця і задача – виграти. Тільки ми маємо не траву на полі у футболі, а траву на полі в Доті» – розповідає Юрій Лазебников, співзасновник компанії.

Юрій каже – за цим спортом у деякі дні одночасно можуть спостерігати десятки мільйонів глядачів. Хоча й більшість переглядів відбувається онлайн, для турнірів із кіберспорту будують справжні арени, де збираються команди, а також експерти, які в перерві коментують гру. Та завдання Weplay зробити ці перерви цікавими для глядачів.

Ми відрізняємось від інших компаній тим, що в нас у продакшині 90 відсотків це люди з телебачення, кіно, театру

«Більшість компаній, які зараз у кіберспорті – вихідці з ігрової індустрії. Ми відрізняємось від них тим, що в нас у продакшині 90 відсотків це люди з телебачення, кіно, театру», – розповідає Максим Білогонов, генеральний продюсер компанії.

Ось, наприклад на міжнародному турнірі з «Доти-2» в Буковелі глядачам показували трембіти, а ведучі пили какао в різдвяних светрах. Інший турнір із «Доти» провели у стилі грецьких богів.

«Наприклад, якщо турнір проходить на день святого Валентина, ми включаємось у студію, і наші коментатори, аналітики – всі в піжамах, лежать на рожевій софі. Якщо це Джеймс Бонд – ми вмикаємось у смокінгах, і бенд грає джаз», – ділиться професійними таємницями Максим.

Чим більше людей дивиться гру, тим більше у трансляції зацікавлені рекламодавці. Так, із початком пандемії коронавірусу компанія почала виробляти у 4 рази більше контенту. Кіберспорт став єдиним спортом, який не постраждав від пандемії.

Рік тому компанія вирішила розширити географію і розпочала будівництво арени у Лос-Анджелесі.

«Америка – один із найбільших ринків світу і щодо кіберспорту ситуація аналогічна. По-перше, коли ми вибирали, як ми будемо розміщувати наші центральні офіси, ми обирали країни, де буде можлива прозора робота з точки зору інтересів інвестора», –каже Олег Крот, співзасновник компанії.

А все починалось із одного комп'ютерного клубу на Троєщині

«Комп'ютерні ігри я любив змалечку, в якийсь момент люди, які грали одну і ту ж гру, почали збиратись. Зазвичай це було у комп’ютерних клубах. Ми грали всю ніч у рамках чемпіонату, який ми самі вигадали. Тобто це була група людей, які любили ігри й завдяки організаторським здібностям стали центром локальної спільноти, й потім змогли це трансформувати у бізнес», – говорить Олег.

Це була група людей, які любили ігри й завдяки організаторським здібностям стали центром локальної спільноти, й потім змогли це трансформувати у бізнес

Тепер із ними підписують угоди такі рекламодавці як «Пепсі», «МакДональдз». Самі ж засновники компанії кажуть – на кіберспорт чекає велике майбутнє. Юрій Лазебников, попри те, що зміг побудувати успішний бізнес, ще й досі грає у відеоігри. З приводу шкідливості ґеймерства для людства, Юрій відповідає – це не більше аніж забобон.

«Коли людина грає в «Контрстрайк» чи «Доту», через дві години ця ж людина може взяти свій велосипед, м'яч чи серф і піти на вулицю кататись, запросити хлопця чи дівчину в кіно. І це будуть аналогові речі. Просто додався ще один тип розваг і немає в цьому нічого страшного», – розповідає Юрій.

У найближчому майбутньому компанія збирається проводити турніри в Латинській Америці, Бразилії, Китаї та Австралії. Арена в Лос-Анджелесі має запрацювати вже цієї весни.