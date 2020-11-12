«Де Носівка, а де Штати?». Репортаж із батьківщини першої українки, яку обрали в Конгрес США

НОСІВКА, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ – Перше, що впадає в око у Носівці, – це велосипеди. Тут вони повсюди: біля магазинів, школи та на площах – великі парковки для двоколісних. Вранці вони забиті, під обід – пустіють.

Мабуть, це тому, що пересуватися велосипедом тут найзручніше, адже місто невеличке: менше як 14 тисяч населення. У цьому місті Чернігівської області 42 роки тому народилася Вікторія Спартц. Наступного року вона стане першою членкинею Конгресу США, яка народилася в Україні.

На виборах 3 листопада Вікторія виборола ще одне місце для Республіканської партії у Палаті представників – нижній палаті американського Конгресу. Про те, як на гучну новину відреагували носівчани, – у репортажі Радіо Свобода.

«Молодець!»

«Чи чули ви про Вікторію Спартц?» – питання, на яке багато носівчан, яких ми зустріли на вулицях міста, відповіли: «Ні». Але, коли ми нагадували, що її обрали до Конгресу, деякі згадували: «Так! Чули! Оце ж по телевізору про неї всі говорять!»

Жителі міста, безперечно, пишаються своєю відомою землячкою, каже нам одна з місцевих жінок, яка котить велосипед від магазину: «Молодець! Добилась того, чого хотіла».

Жінка додає, що Спартц досягла успіху, бо старанно вчилась і змогла виїхати з Носівки. Хоча насправді обрана конгресменка жила у цьому місті лише до п’яти років. Школу закінчувала вже у Чернігові.

«Хто вона така?» – запитує нас вже інша жінка, яка про Спартц до цього нічого не чула. Її знайома пояснює, що через сільські роботи вони не мали змоги слідкувати за новинами. Проте, коли ми розповіли їм про перемогу Вікторії Спартц на виборах до Палати представників США, жінка реагує коротко і влучно: «Клас!»

Я перепитую, чи пишається вона Вікторією. «Ну звичайно! Де Носівка, а де Штати?» – відповідає жінка.

Але її знайома ентузіазму не поділяє: «Якщо вона з Носівки, тепер у Штатах, її там обрали, то хай вона Носівку підіймає! Чого вона у Штатах перебуває, а?.. Носівку вона, блін, покинула. Її обрали там, і вона тепер все має там».

Зрештою, жінки роз’їхалися на велосипедах у різні боки. Кожна лишилась при своїй думці.

«Депутат Верховної Ради України – це була величина! А депутат Верховної Ради СРСР – це було вже щось надзвичайне! А це, уявіть собі, сенатор Штатів! Це не хухри-мухри!» – каже нам чоловік, якого ми зустріли на автобусній зупинці.

Вікторія Спартц дійсно раніше була сенаторкою Конгресу штату Індіана, і за її кар’єрою дехто у Носівці слідкував і раніше. Та про її життя до переїзду до США краще зможуть розповісти її бабуся і дідусь, які досі живуть у Носівці. Поговорити з ними нам радять й інші містяни. Що ми і робимо.

«У два роки вже усі букви знала, у три роки математику вирішувала»

Щоб провідати родичів, Вікторія Спартц часто приїжджає на малу Батьківщину. Востаннє – у 2018 році. Хотіла і цього року, але не змогла через карантин, каже нам її бабуся Люба.

«Вже у три роки ходила забирати пошту і читала. Вона любила новини. Піде було зі мною на роботу, там – нарада. Їй дають книжку. Вона каже: нащо мені книжка? У бабусі тільки так: носівські вісті, чернігівські, а як поїде у Київ торгувати – київські привезе. А я хочу все знати. Дуже розумна вона була», – каже бабуся і усміхається.

Бабуся конгресменки показує нам фотографії з випускного Вікторії у США – там вона здобула ступінь магістра з бухгалтерії. До цього вона закінчила Київський національний економічний університет. Але у Штатах не могла застосувати український диплом, пише американське видання Indystar.

Бабуся Люба розповідає, що Вікторія завжди була дуже здібною до навчання: «У два роки всі букви знала, у три роки математику вирішувала, віддали її у школу в 6 років – а викликають батька і кажуть: «вона все знає, давайте її у четвертий», а він каже: «а закінчить школу – що їй робити? По Києву бігати? Її ж ніхто не прийме в інститут. Вона ж мала». Ну так вона і робила, закінчила на золоту медаль. На одні п’ятірки вчилась у Чернігові, а на канікули приїздила до бабусі».

Про те, як Спартц поверталась до Носівки, згадує і нинішній голова Носівської ОТГ Володимир Ігнатченко: «Ну, Вікторія за останні два роки приїздила, два рази була в нас… Виявила бажання, і ми зустрілися. Спілкувалися про життя, про зміни, які відбуваються країні, яке життя там, за кордоном».

Про ту зустріч 2018 року написали у парламентській газеті «Голос України», адже вже тоді Вікторія була сенаторкою штату Індіана. Володимир Ігнатченко каже, що тоді вона посприяла тому, щоб до спортивної школи у Носівці закупили 20 пар роликів.

«Дуже приємна, тендітна, виважена людина, в різних галузях ерудована… Нам приємно, що вона приїздить і переймається проблематикою, що відбувається тут, на нашій території, де вона виросла і пішла у велике життя», – каже Ігнатченко про конгресменку з Носівки.

Перебуваю у місті вже кілька годин і спілкуюсь з людьми, і в мене складається враження, що носівчани не надто цікавляться тим, які ж політичні погляди має Вікторія Спартц і які відстоюватиме у парламенті Америки. Ми вирішуємо це перевірити.

«Мені трохи різонуло, що вона – республіканка»

Cвою кампанію Вікторія Спартц побудувала навколо меседжу «зупинимо соціалізм». У передвиборчому ролику голос за кадром так і промовляє: народжена у Радянському Союзі, Вікторія знає страждання соціалізму». Вона виступає за зменшення впливу уряду на такі галузі, як фінанси та охорона здоров’я. Її політичні опоненти – такі відомі просоціалістичні політики, як Берні Сандерс, Ненсі Пелосі чи Александра Окасіо-Кортез.

На початку кампанії, як і решта кандидатів від республіканців, Вікторія Спартц підтримувала чинного президента США Дональда Трампа. Але згодом, перестала про нього згадувати. Примітно, що висування Спартц підтримала Національна стрілецька асоціація США, яка захищає право на володіння зброєю, та організація, яка виступає проти абортів.

Та чи знають, які погляди у Спартц, носівчани? І чи підтримують її, незалежно від них?

«Я якось у політику не вникаю», – каже нам носівчанка, теж із велосипедом, яку ми зустріли на площі навпроти міськради.

«В моєму полі зору вона лише з’явилась. І тому я маю дізнатися про неї все, адже відчуваю до неї велику симпатію», – каже нам інша жінка, яка стояла у черзі в аптеку. Погляди Спартц вона поки добре не вивчила, проте політикою цікавиться.

«Мені особисто трохи різонуло, що вона – республіканка, а не демократка», – зізнається чоловік біля автобусної зупинки. Я перепитую, чи він підтримує Демократичну партію США. «В цій ситуації звичайно», – відповідає він, імовірно, натякаючи на вибори президента, які нещодавно відбулися у США.