Обрана до Конгресу США Вікторія Спартц: Пишаюсь, що є іммігранткою з українським корінням

Вікторія Спартц, яку обрали до Палати представників Конгресу США, заявила, що пишається приналежністю до іммігрантів та своїм українським корінням. Саме іммігранти створили Сполучені Штати і поставили на чолі права людини на життя, свободу та процвітання, підкреслила вона в ексклюзивному коментарі для Радіо Свобода.

«Я пишають тим, що є однією з іммігрантів з чудовим українським коріння, яка представлятиме інтереси жителів Індіани у Палаті представників Конгресу США. Я приїхала до Сполучених Штатів 20 років тому, вмістивши всі свої речі в одну валізу. Важко працювала і не могла навіть уявити, що зрештою працюватиму в Сенаті штату Індіана, а згодом матиму честь потрапити до Конгресу США», – прокоментувала Вікторія Спартц для Радіо Свобода.

Спартц додала, що її історія життя доводить, що гасло про американську мрію досі працює.

«Я з нетерпінням чекаю, коли зможу зробити свій внесок, аби Сполучені Штати стали маяком свободи і надії для людей по всьому світу, а також популяризуватиму вільний ринок і верховенство права в країнах, що потерпають від корупції та утисків. Мої найтепліші побажання українцям», – додала Спартц.

Вікторія Спартц народилася в місті Носівка Чернігівської області. У 2000 році вона переїхала до США, у 2006 році набула американського громадянства.

У 2017 році її обрали до Сенату штату Індіана.

На загальних виборах у Сполучених Штатах 3 листопада американці обирали президента і віцепрезидента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату і 13 губернаторів штатів і територій.