Байден заявляє: «цифри кажуть самі за себе», Трамп застерігає, що оскарження результатів у судах тільки розпочалося

На ранок за Київським часом на президентських виборах у США ще триває підрахунок голосів. Джо Байден випереджає Дональда Трампа – 253 проти 214 голосів виборників. Для остаточної перемоги треба набрати 270 голосів, а тоді дочекатися на оголошення переможця виборниками. Чинний президент застерігає Байдена від передчасного оголошення перемоги, бо «юридичні процедури лише розпочато»​, маючи на увазі судові позови, які подає його штаб. Подробиці повідомляє «Голос Америки»​.

Джо Байден, кандидат у президенти США від Демократичної партії, виступив із короткою промовою у Вілмінгтоні, штат Делавер. Він висловив упевненість, що здобуде перемогу в боротьбі за Білий дім, проте не заявив про перемогу, зазначивши лише, що цифри кажуть самі за себе.

Байден висловив сподівання, що за підсумками розподілу голосів, він отримає більше 300 голосів виборників тобто, виграє у кандидата республіканців Дональда Трампа з помітною перевагою. Він також пообіцяв, що кожен поданий голос буде врахований.

Байден також назвав чотири проблеми, на розв'язанні яких він має намір зосередитися: епідемія COVID-19, економічна криза, глобальна зміна клімату і системний расизм.

Джо Байден зазначив, що ситуація з епідемією погіршується і висловив співчуття рідним і близьким померлих від COVID-19. Він вказав, що ситуація в економіці країни важка.

Байден закликає американців до єдності.

Кандидат Байден у своєму виступі звернувся до республіканців і усіх тих, хто голосував за Дональда Трампа і наголосив, що вони союзники, а не вороги.

«Моя відповідальність, як президента, представляти всю націю. Я буду працювати настільки ж старанно для тих, хто голосував проти мене, як і для тих, голосував за мене», – сказав він, закликавши американців об'єднатися в інтересах Сполучених Штатів Америки.

Республіканці збирають гроші на судове оскарження

Президент США Дональд Трамп попередив Байдена у своєму твіті, щоб той не поспішав оголошувати свою перемогу на виборах, оскільки штаб Трампа подає судові позови, висловлюючи недовіру до підрахунку голосів, зокрема надісланих поштою.

«Я теж можу заявити про це. Юридичні процедури лише розпочато». написав Трамп.

Представники Республіканської партії США почали збір грошей на фінансування судових позовів, поданих президентом Трампом для оскарження результатів президентських виборів.

За даними джерела агентства Reuters, яке отримало пропозицію пожертвувати гроші на користь республіканців, у партії розраховують зібрати не менше 60 мільйонів доларів.

За даними двох інших джерел – мова йде про суму в 100 мільйонів доларів.

Зібрані кошти підуть на фінансування судових позовів у декількох штатах, де різниця отриманих кандидатами в президенти США голосів становить від декількох тисяч до декількох десятків тисяч.

Раніше в телевізійному зверненні Дональд Трамп висловив сумнів у чесності підрахунку голосів у штатах, де голоси виборців розділилися між ним і Джо Байденом майже порівну.

Багато американських телеканалів перервали трансляцію виступу президента, коли він висловлював звинувачення щодо підрахунку голосів.

Радник виборчого штабу Трампа, який побажав залишитися неназваним, сказав Reuters, що команда президента, схоже, «була захоплена зненацька результатами виборів».

Раніше суд у Пенсільванії задовольнив вимогу адвокатів Трампа призупинити підрахунок голосів певної кількості бюлетенів, поданих виборцями в день виборів.

За словами джерела Reuters, знайомого зі стратегією кампанії Трампа, юридичним оскарженням результатів виборів займеться відомий консервативний активіст Девід Боссі, який очолює некомерційну організацію Citizens United.

Разом із тим кілька провідних республіканців різко засудили чинного президента Дональда Трампа за його заяви, ніби вибори 3 листопада були «сфальшовані» демократами.

Акції і протправні дії

Десятки акцій відбуваються в американських штатах, де ще триває підрахунок голосів на виборах президента 2020, а розрив між кандидатами часто складає менше одного відсотка.

Результати виборів у цих штатах можуть вирішити, хто стане наступним президентом країни. На тлі таких конкурентних виборів, прихильники обох кандидатів виходять на акції у великих містах.

Прибічники кандидта у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена провели марші у Нью-Йорку, Міннеаполісі, Портленді.

Прихильники чинного президента США Дональда Трампа зібрались у великому місті американського штату Аризона Фініксі, а також у Детройті.

Пости у соцмережах свідчать про напружене протистояння учасників протестів та поліції у Нью-Йорку.

«Насильство в будь-якій формі є неприйнятним. Ми притягнемо порушників до правосуддя», – наголосило керівництво поліції у повідомленні у Twitter.

У Портленді, штат Орегон, протести супроводжувалися протиправними діями – хтось підпалив мерію, повідомив очільник поліції.

Губернаторка штату Кейт Браун звернулась по допомогу в забезпеченні порядку до національної гвардії і закликала протестувальників зберігати спокій.

«Важливо довіряти процесу і системі, які забезпечували вільні і чесні вибори в цій країні впродовж десятиліть, навіть у часи великої кризи», – заявила Браун.

Губернатор штату Меріленд Ларрі Гоґан, поміркований республіканець, якого вважають можливим висуванцем партії на виборах 2024 року, засудив висловлювання Трампа. які збурують американське суспільство.

«Немає ніякого виправдання словам президента, …які підривають наш демократичний процес. Америка рахує голоси, і ми маємо поважати результати, як це завжди було раніше», – сказав він.

Конгресмен Вілл Герд від Техасу, який не став іти на переобрання на цих виборах (на яких, крім президента, обирали й весь склад Палати представників, третину складу Сенату, а також губернаторів низки штатів), назвав твердження Трампа «небезпечними» і «неправдивими».

Він додав, що заяви президента підривають політичний процес у США і «самі засади нашої держави, на яких вона створена».

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