Байден перегнав Трампа у Пенсильванії, ключовому штаті для виборів. Підрахунок триває

Джо Байден, кандидат у президенти США від демократів, випередив чинного президента та кандидата від республіканців Дональда Трампа у Пенсильванії та трьох інших ключових штатах, де триває підрахунок голосів.

У випадку перемоги в Пенсильванії Байден здобуде 20 голосів виборників та гарантує собі перемогу на виборах президента США.

На початковому етапі підрахунку, коли рахували голоси виборців, що прийшли на виборчі дільниці у вівторок, Трамп мав перевагу у цьому ключовому штаті в більш як 600 тисяч голосів. Коли почали рахувати бюлетені, які надійшли пошто, він поступається на 5 587 голосів.

Під ранок за європейським часом Байден обійшов чинного голову держави Дональда Трампа в іншому ключовому штаті – Джорджії, хоча раніше і в цьому штаті вів перед Трамп.

Трампові, щоб наздогнати і перемогти Байдена, потрібна перемога і в Пенсильванії, і в Джорджії. Лише здобуття цих двох багатолюдних штатів могло б дати Трампу достатню кількість голосів, щоб отримати більшість у колегії виборників – 270 голосів, необхідних для перемоги на виборах.

За станом на 16:00 за київським часом чотирьох ключових штатах США продовжують підрахунок голосів на виборах президента.

Аризона (11 голосів виборників)

Байден 50,1%

Трамп 48,5%

Перевага Байдена: 47 052 голосів

Залишається підрахувати: 6.4%

ПРИМІТКА. У минулому Аризона з 1952 року голосувала за республіканців на всіх президентських виборах – крім 1996 року. Дональд Трамп переміг з перевагою приблизно на 4% у 2016 році.

Джорджія (16)

Байден 49.4%

Трамп 49.4%

Перевага Байдена: 1,097 голосів

Залишається підрахувати: 1%

ПРИМІТКА: Джорджія проголосувала за республіканців на дев’ятьох з 10 останніх президентських виборів. Дональд Трамп переміг з перевагою приблизно на 5 % у 2016 році.

Якщо Байден виграє в Джорджії, він стане першим кандидатом від Демократичної партії, який зробив це, з часу перемоги Біла Клінтона в 1992 році.

Невада (6)

Байден 49.4%

Трамп 48.5%

Перевага Байдена: 11,438 голосів

Залишається підрахувати: 10.6%

ПРИМІТКА: Штат-вагадло, де перевагу отримають то республіканці, то демократи. З 1912 року Невада голосувала за того, хто ставав переможцем з 1912 року, за винятком двох разів. Одним з них був 2016 рік, коли голосування з перевагою приблизно на 2% виграла Гіларі Клінтон, яка не отримала достатньої кількості голосів колегії виборців і програла президентські перегони.

Пенсильванія (20 голосів виборників)

Байден 49.5%

Трамп 49.4%

Перевага Байдена: 5,587 голосів

Залишається підрахувати: 4.7%

ПРИМІТКА: Частина так званої демократичної «блакитної стіни». Пенсильванія голосувала за демократа з 1992 року, доки Дональд Трамп не змінив перевагу сил в бік республіканців у 2016 році. Перевага була лише 0,7%, коли Трамп переміг.

У середу 4 листопада за результатами підрахунку визначено, що ці два штати проголосували за Байдена більшістю голосів:

Мічиган (16 голосів виборників)

Байден 47.6%

Трамп 45.2%

Залишається підрахувати: менше 1%

ПРИМІТКА: Частина «блакитної стіни» – твердині демократів. Мічиган голосував за демократів з 1992 року, доки Дональд Трамп не змінив ситуацію в 2016 році. Трамп мав первагу лише на 0,2%.

Вісконсин (10)

Байден 49,6%

Трамп 48,9%

Залишається підрахувати: 1,7%

ПРИМІТКА: Частина так званої «блакитної стіни», штат Вісконсин голосував за демократів з 1988 року, поки не проголосував за Дональда Трампа в 2016 році. Трамп переміг з перевагою приблизно на 0,8%.

Джерело: https://www.270towin.com/2020-election-results-live/

За Конституцією США, президента обирає колегія виборників, до якої кожен штат делегує членів, залежно від кількості населення штату.

Загалом у колегії 538 виборників з усіх штатів. Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них – тобто половини плюс один голос. Тому, коли громадяни йдуть на дільниці, вони голосують за свого кандидата не напряму, а через виборника, який від їхнього імені підтримає того чи іншого кандидата.

Станом на 14:00 за київським часом Байден має голоси 253 виборників, а Трамп – 214.