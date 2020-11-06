Вибори у США: Байден дещо випереджає Трампа, але все ще може змінитися

Результат президентських виборів у США станом на ранок за Київським часом – все ще не є визначеним. Кандидат від демократів Джо Байден вирвався уперед, а президент Дональд Трамп зажадав припинити підрахунок голосів в окремих штатах. Штаб Трампа подав кілька позовів до судів, стверджуючи, що були порушення під час підрахунку голосів. Подробиці передає «Голос Америки»​.

Президент Дональд Трамп 5 листопада увечері вперше виступив з публічною промовою за останні два дні, з'явившись перед журналістами в Білому домі. Він висловив свою недовіру до підрахунку голосів.

Трамп заявив, що, якщо будуть підраховані всі «законні» голоси, то він виграє вибори, тим самим подавши сигнал, що він не налаштований здаватися в боротьбі з демократом Джо Байденом.

«Якщо порахувати законні голоси, я легко виграю», – сказав Трамп, виступаючи в залі для прес-брифінгів в Білому домі. На думку чинного президента США – тривалий підрахунок бюлетенів дозволяє йому припустити, що вибори були підтасовані, щоб «вкрасти» у нього перемогу.

«Наша мета – захистити цілісність виборчого процесу», – сказавТрамп і додав, що він не дозволить змусити замовчати своїх виборців.

За словами Трампа, він, судячи з усього, перемагає в Арізоні. Хоча, наприклад, згідно з підрахунками Fox News, Джо Байден зараз лідирує в Арізоні на основі підрахунку 89% голосів – у нього 50,4% голосів виборців, у Трампа – 48,2%.

Крім того, Трамп попередив, що судовий процес у зв'язку з позовами, які буде подавати його штаб, може завершитися у Верховному суді.

Раніше, 4 листопада президент Трамп також публічно закликав припинити підрахунок голосів, бездоказово висловивши звинувачення у шахрайстві і неправомірності дій організаторів виборчого процесу.

Натомість, Джо Байден і його штаб наголошують, що має бути порахований кожен голос.

Ще не ясно, хто ж переможе

Президентська гонка все ще триває, адже ні Трамп, ні Байден поки не набрали необхідні для перемоги 270 голосів вибірників.

Демократ Джо Байден був оголошений переможцем виборів в Мічигані і Вісконсині, що дозволило йому зайняти лідируюче положення за кількістю голосів вибірників.

5 листопада у Вілмінгтоні, штат Делавер, Байден виступив з короткою заявою і сказав, що він «дуже задоволений» поточними результатами президентських виборів. Він закликав своїх прихильників «зберігати спокій», поки триває підрахунок голосів.

Байден лідирує за кількістю голосів вибірників з рахунком 253-214.

Однак підрахунок голосів все ще триває в чотирьох штатах, підсумки голосування у яких і визначать вибори – в Джорджії, Пенсільванії, Арізоні і Неваді.

Трамп лідирує в Джорджії і Пенсільванії, а Байден випереджає свого суперника в Арізоні і Неваді, причому у всіх випадках розрив між кандидатами мінімальний.

Згідно з виборчим законодавством, голоси в Колегії вибірників дістаються переможцю голосування від кожного штату, в залежності від чисельності населення, за двома винятками – Мен і Небраска.

Якщо Байден зможе утримати першість в Арізоні з її 11 голосами вибірників і в Неваді з шістьма голосами, він отримає 270 голосів і буде обраний Колегією вибірників президентом США з інавгурацією в січні 2021 року незалежно від результатів голосування в Джорджії і Пенсільванії.

Трампу необхідно утримати перемогу у всіх штатах, в яких він перемагає, і завоювати лідерство в Неваді або Арізоні, де зараз його обганяє Байден.

Підрахунок голосів наближається до завершення у всіх чотирьох штатах.

У Джорджії, де на кону 16 голосів вибірників, у Трампа є перевага в 13 000 голосів, при цьому ще не підраховано більше 50 000 бюлетенів, багато з яких були подані в округах, де лідирує Байден.

У Пенсільванії Трамп має першість з перевагою у 108 000 голосів, але в цьому штаті ще належить порахувати велику кількість бюлетенів.

На кону в цьому штаті 20 голосів вибірників. Трамп впевнено лідирує в ще двох штатах, де поки не підведені офіційні результати голосування – на Алясці і в Північній Кароліні.

Байден зараз випереджає Трампа на 11 000 голосів в Неваді (шість голосів вибірників) і на 68 000 на Арізоні, яку представляють 11 вибірників. Підрахунок голосів в обох штатах ще не завершений.

Байден лідирує за загальною кількістю голосів, отриманих ним під час виборів, – за нього проголосували 71,8 мільйонів виборців, а за Трампа – 68,1 мільйона.

Однак, саме виборщики повинні будуть назвати ім'я переможця президентської кампанії у США.

Судові позови

Адвокати, що представляють Трампа і республіканців, подали судові позови, стверджуючи, що підрахунок голосів проводився у деяких штатах із порушеннями. Вони вимагали припинити підрахунок отриманих поштою бюлетенів в Пенсільванії, де перевага Трампа зменшується по мірі підрахунку цих бюлетенів.



Підрахунок голосів сповільнився через величезну кількість бюлетенів, відправлених виборцями поштою – вони складають приблизно дві третини з більш ніж 101 мільйона бюлетенів, поданих до офіційного дня голосування 3 листопада.

Багато людей, які проголосували поштою, заявили, що вони не хочуть у день виборів стояти в довгих чергах на виборчих дільницях і перетинатися з іншими людьми через епідемію коронавирусу.



Штаб Байдена закликав виборців до голосування поштою.

Трамп закликав республіканців голосувати в день виборів особисто, бездоказово стверджуючи, що голосування по пошті призведе до фальсифікації виборів на користь його конкурента.

Бюлетені, надіслані поштою, зазвичай підраховують раніше, ніж бюлетені, подані виборцями в день голосування. Однак у деяких штатах діють інші правила і підрахунок починається уже після закриття виборчих дільниць у день голосування.



Адвокати Трампа також зажадали перерахувати голоси в штаті Вісконсін, де в середу Байден був оголошений переможцем і отримав 10 голосів виборників. Юристи Трампа стверджують, що на деяких виборчих дільницях були відзначені порушення.

А що суди?

Суд у штаті Мічиган відхилив позов штабу президента Дональда Трампа з проханням про екстрене припинення підрахунку голосів у штаті.

5 листопада суддя Синтія Стівен зазначила, що при поданні позову існували проблеми.

Слухання відбулися тоді, коли майже всі виборчі бюлетені в Мічигані вже були піораховані. Кандидат від Демократичної партії Джо Байден випереджає Трампа на близько 150 000 голосів.

Штаб Трампа просив суд тимчасово зупинити підрахунок голосів у Мічигані, оскільки спостерігачам від його кампанії нібито заборонили доступ до процесу підрахунку голосів.

Значна частина суперечок була зосереджена на виставковому центрі TCF в Детройті, біля якого прихильники Трампа зібралися на акцію під час підрахунку бюлетенів, надісланих поштою.

Суддя Стівен вказала на невірний вибір відповідача у справі – позов був проти секретарки штату Джоселін Бенсон. Згідно з позицією суду, навіть якщо Бенсон є головною посадовою особою штату, вона не контролює логістичне забезпечення підрахунку бюлетенів.

За день до ухвали Бенсон заявила, що судовий процес Трампа був спрямований на підрив виборчої системи, яка завдала йому поразки в критично важливому штаті.

«Це легковажний судовий позов, і це насправді приклад того виду дезінформації, який має на меті посіяти сумніви серед наших виборців щодо цілісності нашого виборчого процесу», – сказала очільниця штату 4 листопада в інтерв’ю телевізійній мережі MSNBC.

Штаб Трампа також подав позови до штату Пенсільванія, штату Джорджія та штату Невада, і попросили приєднатися до розгляду справи у Верховному суді США.

Суд у штаті Джорджія 5 листопада відхилив позов штабу президента Дональда Трампа щодо підрахунку голосів, як раніше зробив суд Мічигану. Президент погрожував новими позовами в інших штатах з приводу нібито порушень, доказів про які він однак не навів.

Менеджер кампанії Трампа Білл Степ’єн каже, що позови спрямовані на те, щоб забезпечити підрахунок лише законних голосів.

Демократи та юридичні експерти заявляють, що позови мають мало шансів змінити результат виборів, але можуть поставити під сумнів процес.