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06 листопада 2020, Київ 12:04
Новини | Вибори президента США 2020

Facebook заблокував групу прихильників Трампа через заклики до насильства

Дональд Трамп неодноразово висловлював сумнів у чесності виборів і на брифінгу в Білому домі 5 листопада знову звинуватив демократів у намаганні вкрасти вибори, не надавши при цьому ніяких доказів

Соцмережа Facebook заблокувала велику групу під назвою Stop the Steal («Зупинити крадіжку»), яку прихильники президента США Дональда Трампа використовували для організації протестів проти підрахунку голосів на виборах президента.

5 листопада у Facebook повідомили, що група у цій соцмережі швидко збільшувалася і публікувала заклики до насильства і необґрунтовані заяви про те, що демократи «крадуть» вибори.

«Група була організована навколо делегітимізації виборчого процесу, і ми бачили тривожні заклики до насильства з боку деяких членів групи», – сказав Енді Стоун, речник Facebook.

Ще кілька менших груп із назвою Stop the Steal залишилися у фейсбуці. Компанія повідомила, що продовжує їх моніторити.

Заблокована група закликала до «присутності на місцях для захисту чесного голосування», заохочуючи людей робити пожертви, щоб допомогти оплатити витрати людей, які їдуть у такі штати, як Джорджія, Північна Кароліна, Пенсильванія, де триває підрахунок голосів.

У Facebook повідомили, що за один день група зросла до 365 тисяч членів.

Прихильники групи розкритикували рішення Facebook і заявили, що вони організовували мирні протести, що вони докладають всіх зусиль, щоб власноруч відстежувати коментарі, і що Facebook не дав їм жодного попередження.

Дональд Трамп неодноразово висловлював сумнів у чесності виборів і на брифінгу в Білому домі 5 листопада знову звинуватив демократів у намаганні вкрасти вибори, не надавши при цьому ніяких доказів.

Трампа розкритикували за передчасні заяви про перемогу і про те, що голоси підраховувались незаконно. Оскільки він і його прихильники використовують соціальні мережі для поширення неправдивих заяв, компанії зупиняють таку діяльність, згідно з новою політикою, спрямованою на виявлення дезінформації, пов’язаної з виборами.

Зокрема, Twitter назвав деякі твіти президента США оманливими, заявивши, що вони містять спірну інформацію.

Вибори у США: американці вийшли на вулиці з протестами (фото)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вибори у США: американці вийшли на вулиці з протестами (фото)

Вони вимагаючи справедливого підрахунку голосів у відповідь на наразі невизначені результати виборів

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