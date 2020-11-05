Вибори президента США: суд у Мічигані відхилив позов Трампа щодо зупинки підрахунку голосів

Суд у штаті Мічиган відхилив позов передвиборної кампанії президента Дональда Трампа з проханням про екстрене припинення підрахунку в штаті.

5 листопада суддя Синтія Стівен зазначила, що при поданні позову існували проблеми.

Слухання відбулися в то момент, як було підраховано майже всі виборчі бюлетені в Мічигані. Кандидат від Демократичної партії Джо Байден випереджає Трампа на близько 150 000 голосів.

Штаб Трампа просив суд тимчасово зупинити підрахунок голосів у Мічигані, оскільки спостерігачам від його кампанії нібито заборонили доступ до процесу підрахунку голосів.

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Значна частина суперечок була зосереджена на виставковому центрі TCF в Детройті, біля якого прихильники Трампа зібралися на акцію під час підрахунку бюлетенів, надісланих поштою.

Суддя Стівен вказала на невірний вибір відповідача у справі – позов був проти секретарки штату Джоселін Бенсон. Згідно з позицією суду, навіть якщо Бенсон є головною посадовою особою штату, вона не контролює логістичне забезпечення підрахунку бюлетенів.

За день до ухвали Бенсон заявила, що судовий процес Трампа був спрямований на підрив виборчої системи, яка завдала йому поразки в критично важливому штаті.

«Це легковажний судовий позов, і це насправді приклад того виду дезінформації, який має на меті посіяти сумніви серед наших виборців щодо цілісності нашого виборчого процесу», – сказала очільниця штату 4 листопада в інтерв’ю телевізійній мережі MSNBC.

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Кампанія Трампа також подала позови до штату Пенсільванія, штат Джорджія, та штат Невада, і попросила приєднатися до розгляду справи у Верховному суді США.

Менеджер кампанії Трампа Білл Степ’єн каже, що позови спрямовані на те, щоб забезпечити підрахунок лише законних голосів.

Демократи та юридичні експерти заявляють, що позови мають мало шансів змінити результат виборів, але можуть поставити під сумнів процес.

У США триває підрахунок голосів на загальних виборах. Американці обирають президента і віцепрезидента, а також частково змінюють склад Конгресу.