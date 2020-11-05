Голова місії ОБСЄ у США звинуватив Трампа у «грубому зловживанні владою»

Голова міжнародної місії спостерігачів ОБСЄ на виборах президента США Майкл Лінк звинуватив Дональда Трампа в «грубому зловживанні владою» за заяву про «вкрадені вибори» і заклик зупинити підрахунок законно поданих бюлетенів.

В інтерв’ю німецькому виданню Stuttgarter Zeitung 5 листопада Лінк наголосив, що неодноразові заяви Трампа про маніпуляції на виборах «є безпідставними».

«Найбільш тривожним було те, що з президентськими фанфарами Білого дому, тобто з усіма знаками влади, американський головнокомандувач закликав зупинити підрахунок голосів нібито через його перемогу», – сказав Лінк.

Він висловив побоювання з приводу того, що небезпека від слів і дій Трампа може тривати «набагато довше після дня виборів».

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«Основна тривога – ще США не зможуть загнати назад до пляшки джина, якого випустив Трамп... Навіть якби він був готовий визнати поразку та належним чином передати офіс, його прихильники, підбурювані риторикою, можуть вбачати в насильстві легітимний інструмент, адже вони вже не почуватимуться демократично репрезентованими», – зазначив представник ОБСЄ.

Увечері в день виборів Трамп заявив про «масштабні порушення» під час виборчого процесу, не надавши тому доказів. Згодом він припустив, що «несподівані вкидання бюлетенів» в кількох штатах призвели до того, що його перевага «магічним чином» зникла. Соцмережа Twitter негайно позначила цей його допис як такий, що може вводити в оману.

Напередодні спостерігачі ОБСЄ оцінили вибори президента США, назвавши їх «конкурентними та добре керованими, попри правові невизначеності та логістичні проблеми».

У США триває підрахунок голосів на загальних виборах. Американці обирають президента і віцепрезидента, а також частково змінюють склад Конгресу.