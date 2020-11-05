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05 листопада 2020, Київ 17:44
Новини | Вибори президента США 2020

Голова місії ОБСЄ у США звинуватив Трампа у «грубому зловживанні владою»

Голова міжнародної місії спостерігачів ОБСЄ на виборах президента США Майкл Лінк (на фото) назвав безпідставними заяви Дональда Трампа про маніпуляції на виборах

Голова міжнародної місії спостерігачів ОБСЄ на виборах президента США Майкл Лінк звинуватив Дональда Трампа в «грубому зловживанні владою» за заяву про «вкрадені вибори» і заклик зупинити підрахунок законно поданих бюлетенів.

В інтерв’ю німецькому виданню Stuttgarter Zeitung 5 листопада Лінк наголосив, що неодноразові заяви Трампа про маніпуляції на виборах «є безпідставними».

«Найбільш тривожним було те, що з президентськими фанфарами Білого дому, тобто з усіма знаками влади, американський головнокомандувач закликав зупинити підрахунок голосів нібито через його перемогу», – сказав Лінк.

Він висловив побоювання з приводу того, що небезпека від слів і дій Трампа може тривати «набагато довше після дня виборів».

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«Основна тривога – ще США не зможуть загнати назад до пляшки джина, якого випустив Трамп... Навіть якби він був готовий визнати поразку та належним чином передати офіс, його прихильники, підбурювані риторикою, можуть вбачати в насильстві легітимний інструмент, адже вони вже не почуватимуться демократично репрезентованими», – зазначив представник ОБСЄ.

Увечері в день виборів Трамп заявив про «масштабні порушення» під час виборчого процесу, не надавши тому доказів. Згодом він припустив, що «несподівані вкидання бюлетенів» в кількох штатах призвели до того, що його перевага «магічним чином» зникла. Соцмережа Twitter негайно позначила цей його допис як такий, що може вводити в оману.

Вибори президента США: як сканують і рахують голоси (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вибори президента США: як сканують і рахують голоси (фотогалерея)

Світлини процесу сканування та підрахунку бюлетенів у різних шатах США – у фотогалереї Радіо Свобода

Напередодні спостерігачі ОБСЄ оцінили вибори президента США, назвавши їх «конкурентними та добре керованими, попри правові невизначеності та логістичні проблеми».

У США триває підрахунок голосів на загальних виборах. Американці обирають президента і віцепрезидента, а також частково змінюють склад Конгресу.

Трамп і Байден. Кожен каже, що якраз він виграє вибори. Та результати поки що неясні – відео
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Трамп і Байден. Кожен каже, що якраз він виграє вибори. Та результати поки що неясні – відео

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