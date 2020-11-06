Вибори у США: суд у Джорджії відхилив позов Трампа щодо підрахунку голосів

Суд у штаті Джорджія відхилив позов передвиборної кампанії президента Дональда Трампа щодо підрахунку голосів, як раніше зробив суд Мічигану. Президент погрожував новими позовами в інших штатах з приводу нібито порушень, доказів про які він однак не навів.

Команда Трампа позивається у штатах, де його суперник, кандидат від Демократичної партії Джо Байден лідирує, або наближається за кількістю голосів до чинного президента, в той час як у низці штатів, зокрема й ключових, ще продовжують підрахунок голосів.

Трамп без будь-яких доказів заявив про широкомасштабні порушення, пов’язані з виборами 3 листопада. Однак офіційні органи ніяких ознак порушень під час процесу голосування або підрахунку голосів не зафіксували.

У Джорджії, як стверджувала кампанія Трампа, 53 бюлетені, що надійшли після виборів, змішалися з тими бюлетенями, які надійшли до 3 листопада. Однак багато штатів дозволяють підрахунок бюлетенів, які були надіслані до 3 листопада, після дня виборів.

Суди у Джорджії та Мічигані відхилили позови, заявивши, що немає ніяких доказів, що підтверджують заяви президента.

Американські ЗМІ повідомили про перемогу Байдена у Мічигані, в той час як у Джорджії між кандидатами точиться боротьба.

Представники Трампа також заявили, що мали місце порушення при голосуванні в окрузі Кларк в Неваді, включаючи Лас-Вегас, і пригрозили подати до суду з цього приводу. Трамп зменшив відставання від Байдена, підрахунок голосів продовжується.