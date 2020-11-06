Вибори у США: Байден вийшов у лідери в Джорджії

Кандидат у президенти США від демократів, колишній віцепрезидент Джо Байден обійшов чинного голову держави Дональда Трампа в одному з ключових штатів – Джорджії, хоча раніше в цьому штаті весь час підрахунків голосів лідирував Трамп.

Розрив між кандидатами зараз незначний: Байден попереду на 917 голосів, згідно з даними американських ЗМІ.

Без 16 голосів колегії виборників із Джорджії Трамп не може досягти загальної кількості в 270 голосів, необхідної для перемоги на виборах.

Якщо Байден виграє в Джорджії, він стане першим кандидатом від Демократичної партії, який зробив це, з часу перемоги Біла Клінтона в 1992 році.

Джорджія є одним із чотирьох ключових штатів, де переможця виборів ще не визначили. Байден із незначною перевагою лідирує в Неваді й Аризоні, в той час як Трамп все ще попереду в Пенсильванії.

Трамп у відповідь на зменшення шансів утримати Білий дім виступив із черговою критикою, стверджуючи без жодних доказів, про шахрайство на виборах у штатах, де результати все ще надходять, і пригрозив судовими процесами по всій країні.

Напередодні ввечері Дональд Трамп вперше за останні два дні виступив із публічною промовою. На брифінгу в Білому домі Трамп знову заявив, що демократи «намагалися вкрасти вибори».

При цьому жодних аргументів президент не навів. Кілька великих телеканалів США перервали трансляцію, коли Трамп почав робити бездоказові заяви про президентські вибори. Соціальні мережі Twitter і Facebook, де транслювався виступ президента, позначили контент як спірний.

Зі свого боку, Джо Байден закликав американців проявити терпіння і вірити у виборчий процес. Колишній віцепрезидент висловив упевненість, що він в кінцевому підсумку стане переможцем.