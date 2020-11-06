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06 листопада 2020, Київ 12:04
Вибори президента США 2020

Трамп подав позов до суду щодо «незаконного підрахунку голосів» у Неваді, там заперечують порушення

Дональд Трамп виступає у Білому домі. США, 5 листопада 2020 року

Дональд Трамп позивається до штату Невада за нібито порушення при підрахунку голосів. Там усі звинувачення відкидають. Подробиці передає «Голос Америки».

В окрузі Кларк, що у штаті Невада, де демократ Джо Байден може набрати необхідну для перемоги кількість голосів виборців, штаб чинного президента респубілканця Дональда Трампа подав до суду.

Юристи Трампа стверджують, що там дозволили голосувати 10 000 нерезидентaм, а республіканським спостерігачам не дозволили перевірити бюлетені, визнані недійсними.

«У цій країні неприпустимий незаконний підрахунок голосів. А саме це і відбувається у штаті Невада», – заявив Річард Гренелл, колишній виконуючий обов'язки директора національної розвідки і радник виборчий штабу Трампа.

Вибори президента США: як сканують і рахують голоси (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вибори президента США: як сканують і рахують голоси (фотогалерея)

Світлини процесу сканування та підрахунку бюлетенів у різних шатах США – у фотогалереї Радіо Свобода

Глава бюро реєстрації виборців округу Кларк Джо Глорія відкинув ці звинувачення.

«Нам нічого невідомо про обробку будь-яких неналежних бюлетенів», – сказав він на прес-конференції.

Штаб президента Трампа також дав зрозуміти, що зажадає перерахунку голосів у штаті Вісконсін, де Байден лідирує з відривом більше ніж у 20 000 голосів.

Вимоги про перерахунок голосів від виборчого штабу Трампа можуть надійти і в інших штатах.

Вибори у США: американці вийшли на вулиці з протестами (фото)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вибори у США: американці вийшли на вулиці з протестами (фото)

Вони вимагаючи справедливого підрахунку голосів у відповідь на наразі невизначені результати виборів

З дня виборів штаб Трампа подав або висловив намір подати позови в ряді штатів, висуваючи різні звинувачення щодо процесу голосування або підрахунку голосів.

На даний момент ще жоден суддя не виніс попереднього рішення на користь чинного президента США.

Америка в очікуванні результатів виборів – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Америка в очікуванні результатів виборів – фоторепортаж

Підрахунок голосів, поданих на виборах президента США, може затягнутися на кілька днів через більшу, ніж зазвичай, кількість бюлетенів, відправлених поштою

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