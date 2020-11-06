Трамп подав позов до суду щодо «незаконного підрахунку голосів» у Неваді, там заперечують порушення

Дональд Трамп позивається до штату Невада за нібито порушення при підрахунку голосів. Там усі звинувачення відкидають. Подробиці передає «Голос Америки».

В окрузі Кларк, що у штаті Невада, де демократ Джо Байден може набрати необхідну для перемоги кількість голосів виборців, штаб чинного президента респубілканця Дональда Трампа подав до суду.

Юристи Трампа стверджують, що там дозволили голосувати 10 000 нерезидентaм, а республіканським спостерігачам не дозволили перевірити бюлетені, визнані недійсними.

«У цій країні неприпустимий незаконний підрахунок голосів. А саме це і відбувається у штаті Невада», – заявив Річард Гренелл, колишній виконуючий обов'язки директора національної розвідки і радник виборчий штабу Трампа.

Глава бюро реєстрації виборців округу Кларк Джо Глорія відкинув ці звинувачення.

«Нам нічого невідомо про обробку будь-яких неналежних бюлетенів», – сказав він на прес-конференції.

Штаб президента Трампа також дав зрозуміти, що зажадає перерахунку голосів у штаті Вісконсін, де Байден лідирує з відривом більше ніж у 20 000 голосів.

Вимоги про перерахунок голосів від виборчого штабу Трампа можуть надійти і в інших штатах.

З дня виборів штаб Трампа подав або висловив намір подати позови в ряді штатів, висуваючи різні звинувачення щодо процесу голосування або підрахунку голосів.

На даний момент ще жоден суддя не виніс попереднього рішення на користь чинного президента США.

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